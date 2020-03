Na boj s koronavírusom prispeli aj tenisové hviezdy, Djokovič poďakoval Číne

Srbský tenista Novak Djokovič sa rozhodol finančne prispieť na boj so zákerným ochorením COVID-19 v rodnej krajine. Na kúpu pľúcnych ventilátorov a iného zdravotníckeho materiálu venoval sumu milión eur. Aktuálny líder rebríčka ATP to oznámil zo španielskeho mesta Marbella, kde sa v týchto dňoch zdržiava spolu so svojou rodinou.

Djokovič našiel aj pozitívum

Pandémia koronavírusu spôsobila odloženie všetkých tenisových turnajov do 7. júna a v ohrození je aj slávny Wimbledon. Na nelichotivej situácii však našiel Djokovič aj niečo pozitívne. „Nepamätám si, že som trávil toľko času so svojou rodinou, odkedy som sa stal otcom,“ uviedol rodák z Belehradu. Tiež sa poďakoval najľudnatejšej krajine sveta za poslanie zdravotníckych pomôcok a príchod lekárov do Srbska. „Ďakujem Číne z celého srdca v mene seba a celého národa,“ skonštatoval majiteľ 17 grandslamových titulov, ktorého cituje web france24.com.

Boj s koronavírusom nie je ľahostajný ani bývalej ženskej tenisovej jednotke a Djokovičovej krajanke Ane Ivanovičovej. Tá je v súčasti ambasádorkou organizácie UNICEF a členkou tímu, ktorý pomohol v Srbsku zabezpečiť 35 pľúcnych ventilátorov a ďalšie zdravotnícke vybavenie v hodnote viac než pol milióna amerických dolárov. Prvá časť dodávky osobných ochranných prostriedkov sa očakáva tento týždeň, ako aj 1700 hygienických súprav pre najzraniteľnejšie rodiny s deťmi.

Výzva na instagrame

Ivanovičová pridala aj výzvu na sociálnej sieti instagram. „Ak nemôžete ísť von, zostaňte vo vnútri. Veľa ľudí po celom svete je vystrašených alebo neistých. Je dôležité viac než kedykoľvek predtým zostať v kontakte, byť pokojní a mať vzájomný súcit. Pripomeňte si, že ste vďační za tento deň,“ uviedla manželka nemeckého majstra sveta z roku 2014 Bastiana Schweinsteigera.

S neviditeľným nepriateľom bojujú aj iné tenisové hviezdy. Dvojnásobná grandslamová šampiónka Garbine Muguruzová sa pridala k Rafaelovi Nadalovi či basketbalistovi Pauovi Gasolovi k podporeniu iniciatívy Red Cross Responds, ktorá má zmierniť následky pandémie na španielskych športovcov. V USA sa zase pekným gestom prezentovala Madison Keysová, ktorá oznámila spustenie novej iniciatívy pomoci zvanej Kindness In Crisis, teda Láskavosť v kríze.