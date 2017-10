Na bratislavskom nábreží vznikla ZÓNA TOLERANCIE

BRATISLAVA 5. októbra 2017 (WBN/PR) – Dunajské nábrežie v Bratislave je denne svedkom kolízií alebo nebezpečných situácií medzi cyklistami a chodcami. Pomôcť by mohla nová Zóna tolerancie, ktorá vznikla na úseku pri River Parku.

Dunajské nábrežie je spoločným priestorom, v ktorom sa denne pohybujú stovky cyklistov a chodcov. Spoločné využívanie chodníkov cyklistami a chodcami je dnes samozrejmosťou aj v krajinách vyspelej Európy. Ale aj v mestách ako rakúska Viedeň či nemecký Regensburg si prešli fázou, kedy sa museli zaoberať znižovaním kolíznych situácií medzi chodcami a cyklistami. A v tomto bode je dnes Bratislava.

Menšie či väčšie strety medzi cyklistami a chodcami sú najmä na dunajskej promenáde bežné, pričom ich počet narastá predovšetkým v letných mesiacoch a cez víkendy, kedy je pohyb ľudí najväčší. Nejde pritom iba o ľahké kolízie, niektoré končia aj privolaním záchranky.

Najzložitejšia je situácia v priestore River Parku, pričom najväčším rizikom je ustrážiť malé deti, aby nevbiehali do priestoru určeného cyklistom. Preto sa developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE rozhodla motivovať všetkých užívateľov promenády – chodcov aj cyklistov – pred River Parkom k vzájomnej ohľaduplnosti vytvorením ZÓNY TOLERANCIE.

Na promenáde sa musia všetci cítiť bezpečne

„Chceli by sme, aby sa na dunajskom nábreží cítili bezpečne všetci návštevníci. Dúfame, že vytvorením Zóny tolerancie na časti nábrežia dokážeme ľudí upozorniť na to, aby boli k sebe vzájomne tolerantní a rešpektovali sa. To v praxi znamená, že cyklisti by mali spomaliť a brať ohľad na chodcov, a chodci by si zase mali viac všímať cyklistov, ktorí jazdia po nábreží,“ hovorí výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán.

ZÓNU TOLERANCIE označujú priamo na nábreží výrazné značky a plagáty, ktoré vyzývajú cyklistov aj chodcov, aby na seba navzájom brali väčší ohľad. Počas nasledujúcich dní bude na promenáde prebiehať aj aktívna kampaň, ktorá upozorní cyklistov, aby znížili rýchlosť, a poďakuje sa im za korektné správanie. Chodci si zase na nábreží nájdu príbeh o tom, ako na nábreží rešpektovať cyklistov a dávať pozor na deti, aby nevbehli pod kolesá bicykla.