Na bratislavských vianočných trhoch budú spolu s policajtmi dohliadať na bezpečnosť aj vojaci

Na verejný poriadok a bezpečnosť v Bratislave dohliadnu v predvianočnom období a počas sviatkov v zmiešaných bezpečnostných hliadkach spolu s príslušníkmi Policajného zboru SR aj profesionálni vojaci. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, celkovo sa ich bude na hliadkach zúčastňovať 270.

„Príslušníci Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre a Dopravného krídla Kuchyňa sú súčasťou jednotlivých hliadok už od 22. novembra, pričom na ochrane verejného poriadku, života, zdravia a majetku, ako aj boji proti terorizmu a organizovanému zločinu v uliciach Bratislavy sa budú podieľať do 1. januára 2020,“ uviedla Capáková.

V predvianočnom období až do 22. decembra je podľa hovorkyne do spoločných bezpečnostných hliadok denne vyčlenených do päť profesionálnych vojakov a následne od 23. decembra do 1. januára bude polícii k dispozícii do 16 profesionálnych vojakov na jeden operačný deň.

„Vyčlenenie profesionálnych vojakov vyplynulo z požiadavky Policajného zboru SR a uznesenia vlády zo 6. novembra, pričom dôvodom je aktuálna bezpečnostná situácia,“ dodala Capáková.