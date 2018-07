BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahy pre búrkou prvého stupňa pre celé Slovensko.

Ako sa uvádza na stránke SHMÚ, búrky očakávajú zhruba od obeda, alebo od 17:00 do 18:00. Búrky so sebou môžu priniesť aj krúpy, očakávané množstvo zrážok je 20 až 40 mm. Vietor by mal fúkať rýchlosťou 18 až 20 metrov za sekundu.