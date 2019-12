Na čerpacej stanici v Bratislave sa stala hrozivo vyzerajúca nehoda (video)

Na čerpacej stanici na diaľnici D1 v smere do Senca sa stala hrozivo vyzerajúca nehoda. Na diaľnici sa tvorili kolóny, ktoré spôsobovali zvedavci.

Ako informovala bratislavská krajská polícia, vodič nákladného auta pri vchádzaní na čerpaciu stanicu narazil do ďalšieho nákladiaku a následne do osobného auta. V dôsledku nárazu osobné auto odrazilo do čerpacieho stojana.

Zraneného vodiča nákladného auta a vodičku z osobného vozidla previezli na ošetrenie do nemocnice. Vodičom alkohol nezistili.

Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Polícia vodičov vyzýva, aby bezdôvodne nespomaľovali premávku a pokračovali plynulo v jazde.