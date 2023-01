Na webe sa šíri hoax o údajnom úmrtí generála Pavla, kandidáta na českého prezidenta

Na českom internete sa prostredníctvom reťazových e-mailov a falošných webov šíri dezinformácia, že kandidát na prezidenta Petr Pavel zomrel. Jeho tím aj samotný generál vo výslužbe toto tvrdenie popreli. Prípadu sa už venuje polícia. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Smútočné oznámenie

Falošné webové stránky, ktoré sú takmer stopercentnou kópiou oficiálneho webu kampane Petra Pavla, obsahujú smútočné oznámenie.

V ňom stojí, že Pavel skoro ráno vo štvrtok náhle zomrel. Podvod sa dá podľa iDNES zistiť z toho, že webstránka je na inej doméne ako českej a aj URL adresa sa líši.

„Je to poplašná správa, dezinformácia. Pán generál je, samozrejme, v poriadku. Zvažujeme právne kroky, teraz sa musíme poradiť ohľadom nasledujúceho postupu,“ povedala iDNES Pavlova hovorkyňa Markéta Řeháková.

Obálka s nábojnicou

Pavel na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že si nikdy nemyslel, že bude musieť napísať na sociálne siete, že žije.

„Niekto rozposiela v mene mojej hovorkyne falošnú kópiu môjho webu so správou o mojej smrti. Antikampaň dosiahla nové dno, poďme tomu povedať rázne nie vo voľbách,“ napísal okrem iného Pavel a oznámil, že už sa tomu venuje polícia.

Dezinformáciu na Twitteri odsúdil aj Pavlov volebný konkurent Andrej Babiš. „Aj keď sme súperi, tak s vami absolútne súhlasím. Je to hnus a mrzí ma, že sa niekto k niečomu takému zníži. Polícia by to mala dôkladne preveriť, rovnako, ako to robí v prípade anonymu, ktorý sa mi vyhráža smrťou. Držte sa,“ napísal Babiš. Pavel sa mu následne poďakoval za podporu.

Babiš v ostatných dňoch oznámil, že niekto jeho žene poslal obálku s nábojnicou, jemu sa v liste vyhrážal smrťou v prípade výhry vo voľbách a pred Sokolovňou v Průhoniciach, kde žije, našli vystrelenú nábojnicu. V reakcii na to zrušil kontaktnú kampaň a požiadal s manželkou o dočasnú policajnú ochranu.