Na čo chodiť za Wimom Hofom do Holandska? Stačí prísť na bratislavskú Ice Party!

Bratislava, 19.5.2017 ( WBN/PR ) – Vďaka slovenskému Združeniu inštruktorov metódy Wima Hofa prichádza na Slovensko guru ľadovej revolúcie, držiteľ 26 svetových rekordov a zakladateľ metódy, ktorá spôsobuje celému svetu príjemnú husiu kožu.

Po prvý raz na Slovensku! Čoraz známejší holandský odvážlivec, ktorý kompletne prebudováva ľudské vnímanie chladu, sa chystá do srdca strednej Európy. V duchu šírenia náklonnosti k ľadovým kúpeľom sa zúčastní verejnej akcie s názvom Ice Party. Práve na ňu je pozvaný každý, kto sa zaujíma o svoje zdravie, kto by rád zvýšil svoje športové výkony, kto túži po rýchlej regenerácii či po dosiaľ nevýdanej sile.

30 rokov praxe a tisícky úspešných učňov, ktorí Hofovi prešli rukami počas výcviku rovnomennej metódy, zaplavujú svet s pochodňami, na ktorých sa namiesto horúcich plameňov týčia ostré cencúle ľadu.

“Keď som tohto muža stretol prvý raz naživo a pozrel som mu do očí, na tvári sa mi rozžiaril široký úsmev. Videá a filmy sú z informačného hľadiska fajn, ale nedokážu zachytiť atómovú elektráreň, akou je Wim Hof vo svojich rozgajdaných bermudách, starom tričku a nakrivo nasadenej čiapke. Ale keď rozpráva, všetci stíchnu a počúvajú hurikán pozitívnej energie a racionálnych argumentov. Ani jedno zbytočné slovo,” Andrej Maťko, zakladajúci člen Združenia inštruktorov Metódy Wima Hofa.

Pri tejto jedinečnej príležitosti na stretnutie s Wimom Hofom sa dozviete, prečo jeho metóde prepadlo v poslednej dobe také množstvo ľudí a aké výsledky sa v prípade drvivej väčšiny z nich dostavili. Tým šťastlivocom, ktorí si lístky stihnú na Ticketportali zadovážiť včas (https://www.ticketportal.sk/Event/Wim_Hof_IceParty), sa okrem Hofa prihovoria dvaja certifikovaní slovenskí inštruktori M. Thám a V. Schiller i absolvent dvoch kurzov Metódy Wima Hofa a zástanca zdravého životného štýlu, Andrej Maťko. Účastníci Ice Party budú môcť v ľadoboreckých súťažiach zabojovať aj o čerstvo vytlačené kusy knihy Učeň ľadu od H. Moravčíkovej, slovenskej absolventky jedného z Hofových kurzov, či o miestenky na jednodňovom slovenskom kurze v hodnote 100 eur.

Nemusíte cestovať na kurz do Poľska ani do ďalekého Holandska. Ochutnávku toho, čo so sebou Metóda Wima Hofa nesie, vám totiž organizátori Ice Party naservíruju na priehľadnom ľadovom podnose priamo v hlavnom meste Slovenska.

Doprajte si s nastupujúcimi horúcimi dňami to správne ľadové osvieženie celého tela, zbaľte si plavky a príďte 14. júna 2017 o 16:00 do Slavie Agrofert, miesta, kde bude praskať ľad a kde sa budú pľúca účastníkov napĺňať do maximálnej kapacity, opantávajúc všetky zmysli riadnou dávkou čerstvého kyslíka.

„Metóda Wima Hofa je oproti klasickému otužovaniu výnimočná v tom, že prácu s chladom prenáša do bežných situácií: počas prechádzky v parku, cestou do práce, ráno v sprche, na túre v prírode, pri veslovaní alebo pri plávaní v jazere. Rúca naše predstavy o jeho neznesiteľnosti a stavia chlad do roly jedného z najlepších moderných liečiteľov.“ Hana Moravčíková, autorka knihy Učeň ľadu.