Na čo nám je cestovný semafor a COVID pasy? Pýtajú sa po ohlásení nových pravidiel cestovné kancelárie

Po ohlásení nových pravidiel pri cestovaní do zahraničia a návrate na Slovensko platných od 9. júla cestovné kancelárie avizujú storná, zníženie záujmu o cestovanie a straty. V kroku vlády im chýba vyváženosť medzi prijímaním opatrení v záujme bezpečnosti a podporou cestovného ruchu, ako aj opodstatnenosť a logiku.

Opatrenie považujú za absurdné, keďže v aktuálnej epidemickej situácii je neopodstatnené. Navyše prichádza na začiatku letnej sezóny, kedy klienti majú zakúpené dovolenky. Fórum cestovného ruchu SR, ktoré združuje 150 subjektov v cestovom ruchu, požaduje zrušenie diskriminačných opatrení.

Ako uviedla pre agentúru SITA Zuzana Ballaschová z organizácie, opatrenia negatívne poznamenajú cestovný ruch a poškodzujú reputáciu Slovenska nielen ako dôveryhodnej dovolenkovej destinácie, ale aj krajiny, ktorá funguje na demokratických princípoch, rešpektuje ústavu, deklaráciu ľudských práv a medzinárodné zmluvy a dohody.

Pravidlá považujú za absurdné

„Pýtame sa, načo dovolenkový semafor? Načo Covid pas, ktorý mal predsa garantovať rovnosť možností v cestovaní všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich očkovací status? Vláda si svojvoľne zavádza pravidlá, ktoré nekorelujú ani s jedným z dlho avizovaných a diskutovaných opatrení, platných pre celú Európsku úniu, s ktorými občania a cestovné kancelárie počítali pri plánovaní letnej dovolenky,“ zdôraznila Zuzana Ballaschová s tým, že do väčšiny štátov únie sa dá cestovať vzhľadom k tomu, že sa nachádzame spoločne v zelenej zóne, veľmi jednoducho.

Podľa nej cestovanie je možné bez dokladovania čohokoľvek bez rozdielu na očkovací status cestovateľov, alebo stačí len antigénový test.

„Je absurdné, že všetky štáty majú omnoho prijateľnejšie podmienky a menšie prekážky pre príchod slovenských turistov do ich krajiny, ako Slovensko na návrat vlastných obyvateľov do svojej vlasti,“ upozornila Zuzana Ballaschová.

Cestovky by sa mohli obrátiť na právnikov

Fórum pripomína, že cestovný ruch je v zlej kondícii po roku a pol s limitovanými príjmami. Cestovné kancelárie sú zaťažené záväzkami voči klientom, ktoré budú musieť zrealizovať vo forme dovolenky alebo vrátiť klientom peniaze do 15. septembra.

Podľa Zuzany Ballaschovej je oprávnené sa domnievať, že cestovné kancelárie sa obrátia na právnikov z titulu strát spôsobených opatreniami, ktoré sú vzhľadom k aktuálnym opatreniam v iných európskych krajinách neprimerané.

„Hnev klientov je úplne opodstatnený. Mnohé rodiny uviazli na dovolenke počas zmeny pravidiel a iné musia rušiť dovolenky, lebo nemajú možnosť zostať v nútenej karanténe pri návrate na Slovensko a platiť si drahé testy, aby sa vykúpili z karantény. Tu skutočne neexistuje žiadna logika. Nedá sa hovoriť o ochrane verejného zdravia, len o šikane nezaočkovaných. Toto je však parketa pre právnikov. Viacerí už v tejto súvislosti avizovali podania na Ústavný súd SR,“ dodala Zuzana Ballaschová.

Chýbajú zahraniční turisti

Fórum cestovného ruchu SR poukazuje aj na finančné straty domáceho cestovného ruchu pre zníženie počtu zahraničnej klientely v slovenských ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Podľa Zuzany Ballaschovej si treba uvedomiť, že zahraniční turisti tvoria takmer 40 percent z celkového počtu prenocovaní na Slovensku.

„Trúfam si odhadnúť, že vzhľadom na celkové percentá úplnej zaočkovanosti v jednotlivých krajinách a vekovému zloženiu tejto skupiny sa zredukuje celkový počet návštevníkov z cudziny po zavedení opatrenia oproti potenciálu bez opatrení o približne 80 – 85 percent. To slovenskí turisti nenahradia. Je tu jednak zotrvačnosť v spôsobe dovolenkovania, jednak rozdielna platobná schopnosť a záujem o prenocovania v hoteloch,“ zdôraznila Zuzana Ballaschová s tým, že viaceré české cestovné kancelárie už ohlásili, že rušia zájazdy na Slovensko v hodnote niekoľko miliónov českých korún a presmerujú ich do iných krajín so stabilnejšími podmienkami.