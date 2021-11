Na čo slúžia stierače?

Stierače plnia v každom aute jednoduchú, ale dôležitú úlohu. Či už na čelnom alebo zadnom skle, zabezpečujú, aby povrch skla zostal bez nečistôt, prachu, vody a iných rušivých znečistení, takže vodič má za akýchkoľvek poveternostných podmienok zaručený dokonalý výhľad.

Existujú tri základné varianty stieračov: rámové, bezrámové a hybridné. Bez ohľadu na typ by ste sa mali vždy uistiť, že kupujete správnu veľkosť, pretože sa môže líšiť pri rôznych modeloch.

Hlavným prvkom každého stierača je gumová lišta, ktorá je pevne pripevnená k sklu, ktoré má čistiť. Ide zároveň o najčastejšie poškodenú časť, ktorá môže viesť k zlyhaniu čistiacej funkcie.

Kedy je stierače potrebné vymeniť?

Výmena stieračov má zmysel vždy, keď vyššie opísané funkcie prestávajú plniť alebo ich plnia len v obmedzenej miere. Ak napríklad po použití stieračov zostanú na čelnom skle škvrny, nečistoty alebo viditeľné šmuhy, treba ich skontrolovať. Ďalšími príznakmi poruchy sú nepríjemné, piskľavé alebo škriabajúce zvuky pri stieraní alebo škrabance na skle. Pri všetkých týchto príznakoch by sa ich kontrola nemala odkladať a v prípade potreby by sa mali vymeniť príslušné prvky.

Odporúčame však pravidelnú výmenu stieračov či gumových líšt aj v prípade, že nedošlo k žiadnym závadám alebo poškodeniam. V zásade by sa mali kontrolovať a vymieňať aspoň raz ročne, najlepšie po zime. Mnohí motoristi to robia dokonca každých šesť mesiacov. Aby sa stierače čo najmenej opotrebovávali, je tiež dôležité z času na čas ich opláchnuť vodou a odstrániť nečistoty a prach z lopatiek a kĺbov.

Ako sa stierače vymieňajú?

Video o stieračoch zo stránky www.autodoc.sk

Ak chcete vymeniť staré stierače za nové, mali by ste začať tým, že sa pozriete na konektory na jednotlivých lištách. Keďže existujú rôzne upevňovacie mechanizmy, mali by ste sa uistiť, že používate na výmenu rovnaký typ. V ďalšom kroku je potrebné zdvihnúť lišty z čelného skla. Podľa potreby môžete vopred prepnúť stierače čelného skla do servisného režimu. Ak ich nemôžete zdvihnúť ručne, môže byť v závislosti od vozidla potrebné zapnúť a vypnúť zapaľovanie a aktivovať systém stieračov čelného skla. Počas ďalšieho postupu dbajte na to, aby lišty nepadali na kapotu alebo čelné sklo. Potom si nachystajte nové stierače a mäkké utierky. Odstráňte konektor z lišty stieračov. Jednou rukou držte rameno a druhou nasaďte novú lištu. Teraz môžete lištu opatrne umiestniť späť na čelné sklo. Navyše dbajte na to, aby ste sa zbytočne nedotýkali gumových prvkov lišty, aby ste ich chránili pred poškodením. Po úspešnej výmene stačí skontrolovať, či nové stierače fungujú tak, ako treba, a je to.

