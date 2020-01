Na Colours of Ostrava 2020 dostane priestor aj africká hudba, vystúpi aj velikán Youssou N´Dour

Na tohtoročnom festivale Colours of Ostrava dostane veľké miesto súčasná africká hudba vo svojich najrôznejších podobách – od roztancovaného afropopu, cez futuristický elektro punk, experimentálny afro-dub, soul a hip hop, až po mestský štýl mbalax.

Areál ostravských Dolních Vítkovic tak v júli medzi inými privíta nekorunovaného kráľa africkej hudby, senegalského speváka Youssou N’Doura, expresívnu speváčku Fatoumatu Diawaru z Mali, skupinu KOKOKO! zo slumov konžskej Kinshasy, psychedelickú londýnsko-gambijskú kapelu Fofoulah a rapujúcu speváčku Muthoni Drummer Queen z Kene. Štvordňové vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope na www.colours.cz a v sieťach GoOut a Ticketportal.

„Vo farebnej mozaike Colours vždy najviac žiari africká hudba. Tým je náš festival preslávený aj v zahraničí,” vysvetľuje riaditeľka Zlata Holušová a pokračuje: ”Afrika totiž zostáva obrovským zdrojom hudby, ktorá napriek tomu, že ťaží z dávnej minulosti, udržiava si krok s tempom doby. Tanečné rytmy pritom hudobníci spájajú s nadčasovým posolstvom, že je v našom spoločnom záujme stáť pri sebe a nezáleží na tom, odkiaľ pochádzame, pretože cieľ máme všetci spoločný: pokúsiť sa zmeniť svet k lepšiemu.”

Youssou N’Dour zložil viac ako päťsto skladieb

O tom vždy spieval najznámejší velikán súčasnej africkej hudby Youssou N’Dour zo Senegalu. Podporený kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odohrať nezabudnuteľné koncerty plné energie.

“Dejiny modernej africkej hudby stoja a padajú so šesťdesiatročným úchvatným spevákom. To on – snáď najviac zo všetkých umelcov – k nej pritiahol pozornosť západných poslucháčov. Zrútil veľa prežívajúcich predsudkov a ukázal jej neobmedzené možnosti,” hovorí dramaturg Jiří Moravčík.

Youssou N’Dour v podstate vynašiel novodobý mestský štýl mbalax, zložil viac ako päťsto skladieb, natočil viacero prelomových albumov, získal cenu Grammy a veľa ďalších. Je považovaný za neoficiálneho ambasádora čierneho kontinentu a pre svetových politikov kľúčovou osobnosťou súčasnej Afriky.

Fatoumata Diawara hrala aj vo filmoch

Hranice africkej hudby posúva speváčka a gitaristka z Mali – Fatoumata Diawara. Za výbušnú afropopovú platňu Fenfo získala nomináciu na Grammy a prepracovala sa na pozíciu jednej z najvplyvnejších západoafrických ženských hovorkýň.

Hrala vo filmoch ocenených Cézarmi a nominovaných na Oscarov, natáčala s Robertom Fonsecom, Herbie Hancockom, Matthieuom Chedidom, elektronickým duom Disclosure, Tonym Allenom a pridala sa k Africa Expressu Damona Albarna.

“Fatoumata vo svojej hudbe stále trvá na zdedených tradičných zdrojoch, neváha sa však spoliehať na rock, blues alebo gospel, každopádne na malijský spôsob,” dodáva Jiří Moravčík.

Muthoni Drummer Queen búši do bubnov

“Pokiaľ by The Fugees pochádzali z Kene, zneli by ako Kráľovná bubnov Muthoni.” Muthoni Drummer Queen búši do bubnov, v hlase má soulu na rozdávanie, ale aj napriek tomu najradšej rapuje a z jej elektro hip hopu vychádzajú spaľujúce blesky.

“Pridajte silné sociálne cítenie, presvedčivý feminizmus a vyjde vám z toho sebavedomá africká žena, ktorú je radosť počúvať,” hovorí Jiří Moravčík.

Vplyv hip hopu na súčasný život v Keni aj celej Afriky je obrovský a Muthoni Ndonga pochopila, že pokiaľ chce v budúcnosti v rodnej zemi a zvlášť ženám aspoň nejakým spôsobom pomôcť, musí sa spojiť so skúsenými elektroproducentmi – švajčiarskou dvojicou Jean “Hook” Geissbuhlerom a Greg “GR!” Escoffeyom.

Vystúpi aj skupina Fofoulah

Londýnska skupina Fofoulah hrá rytmický experimentálny afro-dub, mieša západoafrické štýly, elektronické tanečné beaty, jazz, funky a hip hop.

“Senegalský spevák a raper Batch Gueye v jazyku wolof apeluje aj na naše svedomie: prebuďte sa, svet zase taký raj nie je! A komu to nedochádza, vtlčie mu to bubnom sabar doslova do hlavy, podporený fascinujúcim hráčom na talking drum Kaw Keckom z Gambie,” dodáva Jiří Moravčík.

Leader kapely – britský bubeník Dave Smith, známy zo skupiny Roberta Planta – ale čerpá z viacerých zdrojov a vsádza na psychedéliu analógových syntetizátorov a kozmickej zvukomaľby saxofonistu a klávesistu Toma Challenfera.

Hudobníci oblečení do žltých kostýmov

KOKOKO! znamená Ťuk ťuk ťuk. Konžská skupina, ktorá vznikla zo slumov Kinshasy, vtrhla na medzinárodnú scénu koncertami plnými tranzu a získala povesť úplne medzného zážitku.

“Hudobníci oblečení do žltých kostýmov ozvučujúci obskúrne DYI nástroje, ktoré boli pôvodne často sochami a umeleckými skulptúrami. Do toho znie ukričaný hlas speváka a tanečníka Makara Bianca. Všetko s cieľom otriasť so stereotypmi sprevádzajúcich konžskú hudbu,” hovorí Jiří Moravčík. Nevzdávajúci sa ale ani afropopových melódií, funku a dubu.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 15. do 18. júla 2020 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Prvými oznámenými menami sú Twenty One Pilots, The Lumineers, Sigrid, Warduna, Tones and I, Meute, The Hatters a Bazzookas.

Program na 24 vonkajších aj krytých scénach ponúkne viac ako 450 bodov – okrem koncertov viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprevádzajúce aktivity.