Na Colours of Ostrava prídu Kronos Quartet aj džezová klaviristka Hiromi

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Tohtoročný festival Colours of Ostrava ponúkne svojim návštevníkom okrem hlavných hviezd ako The Cure alebo Florence + The Machine taktiež výnimočné zážitky z oblasti jazzu alebo súčasnej klasickej hudby.

V unikátnom prostredí auly Gong sa predstaví napríklad americký Kronos Quartet, držiteľ Grammy, ktorý vďaka svojmu majstrovstvu a zároveň inovátorstvu patrí k najznámejším sláčikovým kvartetám súčasnosti.

Z veľkých jazzových mien príde zázračná japonská klaviristka Hiromi, podmanivý sardinský trubkár Paolo Fresu so svojim “Devil” kvartetom, britský experimentálny saxofonista a klarinetista Shabaka Hutchings s formáciou Sons of Kemet v ojedinelej verzii XL so štyrmi bubeníkmi a nórsky trubkár Mathias Eick, ktorý je známy vrelým lyrickým tónom a spoluprácou s vydavateľstvom ECM.

Kronos Quartet

Kronos Quartet, ktorý tvoria huslisti David Harrington a John Sherba, hráč na violu Hank Dutt a violončelistka Sunny Yang, už skoro päťdesiat rokov rúcajú predstavy o tom, že podobné telesá majú hrať klasickú hudbu v oblekoch.

Ich členovia prišli s neuveriteľne širokým repertoárom – od modernej klasiky cez experimentálnu avantgardu, minimalizmus, folk a rock až k world music a k vlastnej nadčasovej tvorbe.

Spolupracovali s Davidom Bowiem, Laurie Anderson, Björk, Daveom Matthewsom alebo Paulom McCartneym, s Terrym Rileym, Arvo Pärtom, Astorom Piazzollom, Philipom Glassom, Henrykom Góreckým či Stevom Reichom. Nahrávali s hudobníkmi a autormi z Afriky, Blízkeho východu, Indie, Sibíru, Balkánu alebo Mexika a ich hudba sa objavila v mnohých filmových soundtrackoch.

Hiromi Uehara

Oslnivé skladateľstvo, virtuózna technika, nenapodobiteľná dynamická hra, do ktorej vášnivo vkladá celé telo, keď pri klavíri doslovne tancuje, rýchlosť a pankáčske účesy – to je jedna z najvýraznejších jazzových klaviristiek súčasnosti Hiromi Uehara.

Skladateľka, ktorá s neuveriteľnou ľahkosťou prepája jazz s klasikou, rockom a ďalšími žánrami, odmieta svoju hudbu definovať.

Vlastnými albumami dosť šetrí, prednosť dáva spoluprácam s vynikajúcimi hudobníkmi: s Triom Stanleyho Clarka získala Grammy, s Chick Coreom nahrávala aj koncertovala a s basgitaristom Anthony Jacksonom a bubeníkom Simonom Phillipsom tvorí The Trio Project.

Medzi nezabudnuteľné zážitky však patria jej sólové vystúpenia, ktoré su v podstate možnosťou sledovať zázrak v priamom prenose.

Paola Fresa

Sardínskeho trubkára Paola Fresa nahrávajúceho a koncertujúceho v mnohých zostavách obdivujú jazzmani z celého sveta: Dave Douglas, Uri Caine, Carla Bley, John Zorn, Ralph Towner, Dhafer Youssef, Nguyen Lê albo Bill Frisell.

Jeho najbližší spoluhráč z posledných rokov – kubánsky klavirista Omar Sosa, ktorý na Colours vystúpil minulý rok – o ňom povedal: “Pre mňa predstavuje hlas Paolovej trúbky zmes Cheta Bakera alebo Milesa Davisa s jemným dotykom Stredomoria. Niekedy je jeho hlas ako malý vtáčik, niekedy ako anjel, ktorý ide unikátnym smerom.”

Devil Quartet založil Fresu v roku 2004 a spolu s gitaristom Bebo Ferrom, kontrabasistom Paolinom Dalla Portom a bubeníkom Stefanom Bagnolim sa prepracovali k čisto akustickému, doslovne až k magickému zvuku, s ktorým oslňujú po celom svete.

Shabaka Hutchings s kapelou Sons of Kemet

Shabaka Hutchings a jeho Sons of Kermet patria k vrcholovým veľvyslancom britskej jazzovej rebélie.

S hráčom na tubu Theonom Crossom a dvoma bubeníkmi (Tom Skinner a Eddie Hickse) spájajú jazz, v experimentálnych kombináciach s hip hopom, grime, punkom, afrobeatom, dubom, africkou diasporou, karibským calypso, ska aj karnevalmi. Na Colours sa predstaví v ojedinelej XL verzii – s dvoma bubeníkmi naviac.

Hutchings hral so Sun Ra Orchestra, hviezdou ethio-jazzu Malatom Astatkom, búril sa v Melt Yourself Down a v roku 2016 bol prvýkrát nominovaný na Mercury Prize.

Tretí album Sons of Kemet pomenovaný Your Queen Is a Reptile a nominovaný na Mercury Prize, sa podľa magazínu Wire stal najlepšou nahrávkou roku 2018 a vôbec jedným zo zásadných albumov posledných rokov.

Mathias Eick

Štyridsaťročný nórsky trubkár Mathias Eick je považovaný za jazzový zázrak, skladateľa otvoreného viacerým vplyvom, zároveň v severskom jazze jasne rozpoznateľného pre svoje atmosferické a melancholické melódie.

Od samého začiatku získal dôveru producenta Manfreda Eichera z vydavateľstva ECM, aj keď sa Eickove dlhoročné pôsobenie v skupine Jaga Jazzist alebo hosťovanie pri psychedelických post-rockeroch Motorpsycho s estetikou ECM obchádzalo.

Do nej sa vložil v nahrávkach Jacoba Younga, Iro Haarla alebo bubeníka Manua Katchého. Spolupracoval aj s Chick Coreom či Patom Methenym. Album Ravensburg, na ktorom prvýkrát v kariére spieva, pomenoval po rodisku svojej babičky a inšpiráciou sa mu stala rodina, deti a priatelia.

Na Colours ho bude sprevádzať výnimočná kapela: basgitarista Audun Erlien, bubeník Torstein Lofthus, klavirista Andear Ulvo a huslista Håkon Aase.

Účasť na 18. ročníku Colours of Ostrava, ktorý sa bude konať od 17. do 20. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic, predtým potvrdili aj Rag’n’Bone Man, Mogwai, Mariza, Shaka Ponk, Lewis Capaldi, Xavier Rudd, Tom Walker a Gang of Youths.

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta a z archívu agentúry SITA.