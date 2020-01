Na Colours of Ostrava sa vráti LP a vystúpia aj Black Pumas a Meduza

Impozantný hlas, obrovská charizma, bezprostredná komunikácia s fanúšikmi, nezabudnuteľný koncert a pre mnohých vrchol tohto ročníku… taký dojem zanechala speváčka LP pred tromi rokmi po svojom prvom festivalovom vystúpení na Colours of Ostrava.

V júli sa Laura Pergolizzi alias LP do Dolních Vítkovic na festival vráti – bohatšia o nový album a s postavením jednej z najväčších hviezd súčasnej hudobnej scény. Okrem LP pribudli do programu napríklad britskí rockoví melancholici Tindersticks, funky souloví Black Pumas čerstvo nominovaní na Grammy alebo talianska trojica elektronickej tanečnej hudby Meduza.

Zlom v kariére LP nastal skladbou Lost on You

LP sa narodila a vyrastala v New Yorku, dnes žije v Los Angeles. Prielom v jej kariére prišiel so skladbou Into the Wild použitou v reklame na Citibank a následne albume Forever for Now, kedy sa v početnej zostave muzikantov objavila aj Isabella Summers (Florence + the Machine).

Väčší úspech prišiel so skladbou Muddy Waters, ktorá bodovala vo štvrtej sérii televízneho seriálu Orange Is The New Black. Najväčší zlom však nastal vďaka milostnej pesničke Lost On You, s ktorou obsadila svetové hitparády, rádiá aj iTunes, Spotify alebo YouTube.

Všetky úspešné skladby zaradila LP na štvrtý album Lost On You, s ktorým sa začal napĺňať jej americký sen. „Konečne som prišla do bodu, kedy sa vôbec nemusím starať o to, kam by sa mala moja kariéra uberať. Môžem si dovoliť robiť iba to, čo chcem, čo je veľmi oslobodzujúce,“ zhodnotila Laura svoju súčasnú pozíciu – dôsledok zaslúženého úspechu, zdôrazneného nadšeným prijatím albumu Heart To Mouth.

Tindersticks predstavia svoj najnovší album

Tindersticks na Colours of Ostrava (a dva dni predtým v Divadle Archa) predstavia naživo svoj najnovší album No Treasure But Hope, vydaný na jeseň minulého roku. Nahrávali ho na gréckom ostrove Ithaka, ktorý je preslávený Homérovým eposom o kráľovi Odysseovi.

Podľa frontmana Stuarta A. Staplesa tam z ničoho nič našli nový druh krásy, ktorú predtým nevideli. Staples k tomu dodal: „Myslím si, že pesničky z nového albumu sú veľmi hĺbavé. Je to premietanie päťdesiattri ročného muža. Mám pocit, že som vylúčený a že nad tým nemám kontrolu. Ale kontrolu mám nad tým, ako k našej hudbe spoločne pristúpime a čo hľadáme, keď nahrávame album alebo vystupujeme. Myslím si, že práve v túto chvíľu je dôležité byť pokrokový.“ Zakladajúci členovia – Stuart A. Staples, gitarista Neil Fraser a klávesista David Boulter – pochádzajú z Nottinghamu.

Od roku 1991, kedy sa z Asphalt Ribbons premenovali podľa krabičky zápaliek, ktoré našiel Staplesem na pláži v Grécku na Tindersticks, dosiahli všetko od vystupovania v Royal Albert Hall až po duetá s Isabellou Rossellini. Baryton Stuarta A. Staplese bol prirovnávaný k Leonardovi Cohenovi, Nickovi Caveovi či Scottovi Walkerovi. Nahrali veľa kritikou ocenených albumov a fanúšikovia ich doslova zbožňujú.

Black Pumas s nomináciou na Grammy

Americkí Black Pumas vzdávajú hold hrdinom zlaté funky soulové éry, ale retru sa vyhýbajú. Nepredstierajú, že neexistuje hip hop, baví ich R&B s rockom a občas prepadajú psychedelickým náladám. Ich nominácia na Grammy zapôsobila na americkej scéne ako blesk z čistého neba, veď debutový album vydala dvojica z Austinu iba minulý rok.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 15. do 18. júla 2020 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic.

Prvými oznámenými menami sú Twenty One Pilots, The Lumineers, Sigrid, Warduna, Tones and I, Meute, The Hatters a Bazzookas. Štvordňové vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope na www.colours.cz a v sieťach GoOut a Ticketportal.

Program na 24 vonkajších aj krytých scénach ponúkne viac ako 450 bodov – okrem koncertov viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprevádzajúce aktivity.