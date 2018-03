Na Colours of Ostrava prídu aj Kygo, Jacob Banks a formácia N.E.R.D

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Na českom festivale Colours of Ostrava vystúpi aj americká formácia N.E.R.D.

Skupina vznikla v roku 1999 a tvoria ju Pharrell Williams, Chad Hugo a Shay Haley. Doteraz vydali štúdiovky In Search Of… (2002), Fly Or Die (2004), Seeing Sounds (2008), Nothing (2010) a No One Ever Really Dies (2017).

„Kapela N.E.R.D vystúpi v Českej republike po prvý raz a rozšíri tak zoznam tohtoročných premiér, ktorý zahŕňa aj Jessie J, Grace Jones, London Grammar, Ziggy Marleyho alebo Calexico,“ uviedla riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Pharell Williams získal 11 cien Grammy

N.E.R.D založil Williams so spolužiakom Chadom v roku 1999, kedy sa k nim pridal Shay Haley. A zatiaľ čo pod hlavičkou produkčného dua The Neptunes skladali jeden hit za druhým, s N.E.R.D to tiahli k ďaleko zložitejšej, alternatívnej hudbe. Spolupracovali napríklad s Kanye Westom, Linkin Park alebo Gorillaz.

Do roku 2010 vydali štyri albumy. Prebudenie N.E.R.D po sedemročnej hybernácii vyvolala americká politická realita, stúpajúce rasove násilie a potreba sa k tomu vyjadriť.

Aktuálny album No One Ever Really Dies je považovaný za najlepšie dielo N.E.R.D nielen preto ako nekompromisne znie po zvukovej a textovej stránke, ale prekvapivo aj hosťami. “Toto nie je hudba, toto je hnutie,” konštatoval Pharell Williams, ktorý sa okrem hudby venuje móde, designu, multimediálnemu projektu i am OTHER a značke Billionaire Boys Club.

Produkoval veľké množstvo úspešných nahrávok, predal viac ako milión albumov, získal jedenásť cien Grammy (a desiatky nominácii) a niekoľkokrát bol nominovaný na filmového Oscara. Napísal hity pre Daft Punk, Jay-Z, Britney Spears, Justina Timberlaka, Snoop Dogga a ďalších. Od roku 2014 mu patrí hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy.

Rekordér Kygo

Okrem slávneho tria organizátori predstavili aj ďalších nováčikov v programe festivalu, medzi ktorými je napríklad aj Kygo – nórsky producent, DJ a skladateľ.

Kygo stal jednou z najrýchlejšie rastúcich hviezd súčasnej globálnej hudby. Vďaka skladbám Firestone (feat. Conrad Sewell) a Stole The Show (feat. Parson James), ktoré dosiahli v šestnástich krajinách na zlaté a platinové ocenenia, sa pýši najkratším časom, v ktorom na Spotify dosiahol jednu miliardu prehratí. S dvoma albumami bodoval na popredných miestach v hitparádach viacerých krajín.

Energický soul, rhythm & blues, gospel a rock privezie do Ostravy Nathaniel Rateliff & The Night Sweats z USA. Kamkoľvek tento spevák a showman, ktorý je považovaný za súčasť nejakého prírodného javu príde, vtrhne na pódium a zakričí “neplačte a nemajte strach”, bezohľadne rozblázni dav.

Prídu aj Jacob Banks a Lucky Chops

Z britskej scény soulu a R&B príde na Coloursy Jacob Banks, spevák s drsným vášnivým hlasom pridávajúci old-schoolovej hudbe modernú dušu. Atmosféru newyorského metra zasa prinesú buskeri Lucky Chops.

„Program sme sa snažili zostaviť tak, aby kombinoval kvalitné celosvetovo známe mená s obrovským výberom skutočných hudobných perál považovaných v zahraničí za zásadné hudobné udalosti súčasnosti,“ dodala Holušová.

Podujatie Colours of Ostrava sa bude konať od 18. do 21. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave. Medzi doteraz potvrdených účinkujúcich patria okrem spomínaných aj Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins Live, HVOB, Slaves či Lewis Capaldi.

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta, z webstránky www.colours.cz a archívu agentúry SITA.