Na Colours of Ostrava sa predstavia aj George Ezra a kapela Slaves

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) – Na českom festivale Colours of Ostrava sa predstavia aj spevák a hudobník George Ezra a punková kapela Slaves.

„George Ezra pripravuje v súčasnosti druhý štúdiový album, ktorého predzvesťou je aktuálny singel Don’t Matter Now. Tešíme sa, že na Colours of Ostrava predstaví nielen známe, ale aj nové skladby,“ uviedla na margo 24-ročného gitaristu riaditeľka podujatia Zlata Holušová.

Obaja zástupcovia britskej hudobnej scény sa tak pripoja k nedávno ohláseným interpretom, ktorými sú jamajský reggae muzikant Ziggy Marley, nórska speváčka Aurora a americká kapela Cigarettes After Sex. Ďalší ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave.

George Ezra

* vydal v roku 2013 EP nahrávku Did You Hear the Rain?, po ktorej nasledovalo druhé EP Cassy O’ (2014). S debutovou štúdiovkou Wanted on Voyage (2014) dobyl britský albumový rebríček. Na konte má single ako Budapest, Blame It on Me či Barcelona. Doteraz ho nominovali napríklad na štyri BRIT Awards.

Punkovú formáciu Slaves

* tvoria iba dvaja členovia – Laurie Vincent (gitara, basgitara, spev) a Isaac Holman (bicie, spev). Ich debutový štúdiový album Are You Satisfied? (2015) obsadil ôsme miesto v britskom albumovom rebríčku a nominovali ho aj na prestížnu Mercury Prize. Vydali tiež štúdiovku Take Control (2016) či EP Sugar Coated Bitter Truth (2012).

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta a z archívu agentúry SITA.