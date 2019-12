Na demonštrantov v Bagdade strieľali neznámi ozbrojenci, najmenej pätnástich ľudí zabili

Najmenej pätnástich účastníkov piatkovej protivládnej demonštrácie v irackej metropole Bagdad zabili neznámi ozbrojenci, ktorí spustili z automobilov streľbu do davu. Ďalších najmenej šesťdesiat demonštrantov pri streľbe utrpelo zranenia, informuje agentúra The Associated Press (AP).

Nie je známe, kto za týmto útokom stojí, podľa všetkého to však nebudú štátne bezpečnostné sily v civile, keďže medzi obeťami tejto streľby sú aj dvaja irackí policajti hliadkujúci na námestí v centre Bagdadu, na ktorom sa konala demonštrácia.

Mnohí demonštranti si myslia, že útočníkmi sú neoficiálne proiránske milície financované Iránom.

Tie podozrievajú aj zo štvrtkového útoku, počas ktorého viacerí ľudia, ktorí sa naoko zúčastňovali na demonštrácii na hlavnom bagdadskom námestí Tahrír, zrazu začali bodať nožmi do okolostojacich osôb. Najmenej trinásť demonštrantov pri tomto útoku utrpelo zranenia.

Medzi protivládnymi demonštrantmi od tohto útoku panuje podľa AP paranoja, a mnohí z nich sa neustále obzerajú okolo seba, či pri nich nestojí útočník, ktorý zrazu vytiahne nôž.