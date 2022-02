Na detailoch záleží. Na čo myslieť, aby varenie aj stolovanie priniesli potešenie?

Varíš, varím, varíme. Varíte doma aj vy? Často sa stáva, že príprava jedla môže skĺznuť do rutiny a potešenie z tejto činnosti sa vytráca ako para z uvarených cestovín. A tak sa šéfkuchár domácnosti musí do varenia premáhať. Na čo si dať pozor, aby príprava jedla bola aj naďalej potešením?

Dostatočne veľký pracovný priestor

Čím väčšia kuchyňa, tým viac priestoru na varenie. A čím viac priestoru na varenie, tým príjemnejší pocit kuchár získa – najmä pri zložitejších jedlách. Má dosť miesta na krájanie cibule, miešanie cesta, šúpanie zeleniny i na klepanie rezňov. Aj preto sa čoraz populárnejším stáva kuchynský ostrovček, vďaka ktorému sa môžu zapojiť do prípravy večere či obeda viacerí členovia rodiny. Z varenia sa tak stáva príjemný rodinný teambuilding.

Ako si však poradiť v malej kuchyni? Základom je poriadok a precízne usporiadanie. Skvelým riešením, ako získať ďalší pracovný priestor, je napríklad servírovací vozík či stále obľúbenejší mäsiarsky pult z dreveného masívu. Práve ten počas varenia poslúži ako ďalšia pracovná plocha, a keď ho upracete môžete si naň dať vázu s čerstvými kvetmi či črepníky s bylinkami.

Nepodceňujte silu hrncov

Hovorí sa, že jedlo je také dobré, aké dobré suroviny ste pri jeho príprave použili. To platí i pri samotnom varení. S kvalitnými hrncami by tak potešenie z prípravy jedla malo byť samozrejmosťou. Zároveň by to mala byť kompletná sada: veľký hrniec na polievku či prípravu cestovín, drobná rajnica na zohriatie mlieka alebo redukciu omáčky, tlakový hrniec na dusenie lahodne jemného mäsa, panvica na omeletu či vyprážanie.

Milovníci mäsa tiež ocenia steakovú panvicu s vrúbkami, ktorá pomôže k želanému výsledku. Či už túžite po rare, alebo medium steaku. Navyše, výborne na nej pripravíte tiež opekanú zeleninu. Ďalšou až nutnosťou pri varení sú pokrievky na hrnce, s nimi dokážete vhodne regulovať rýchlosť prípravy.

Foto: Depositphotos

Správne nože pre lepšie varenie i jedlo

Podobne ako s hrncami, je to aj s nožmi. Čistiť zeleninu či filetovať lososa veľkým kuchárskym nožom sa síce dá, ale od pocitu potešenia je to skutočne vzdialené. Kupovať kuchynské nože v súprave je tak správnou voľbou – zväčša v súprave nájdete presne to, čo potrebujete. Okrem toho, všetky majú rovnaký dizajn, a tak prísnych estetikov nebude pri varení vyrušovať nesúlad vzhľadu nožov.

Nemenej dôležité je kuchynské nože pravidelne brúsiť. Tupý nôž totiž dokáže poškodiť štruktúru mäsa, čo sa môže podpísať – a zväčša aj podpíše – na výslednej chuti jedla. S dnešnými šikovnými brúskami sa o ostrie noža zvládne postarať každý hobby kuchár aj šikovná gazdiná. Ak doma nepotrebujete profesionálnu výbavu, na prípravu bežných jedál vám bohate postačí aj 5-dielna súprava nožov: kuchársky, krájací, univerzálny, nôž na chlieb a nôž na zeleninu. S touto zostavou dokážete pripraviť každé jedlo.

Foto: Depositphotos

Ako si prestrieš, tak ti bude chutiť

Aby výsledok varenia bol skutočným potešením, v kuchyni sa to nekončí. Pokračujeme prestieraním. Základom je veľký jedálenský stôl, najlepšie v okrúhlom prevedení. Okrúhly tvar vytvorí rodinnú, až intímnu atmosféru, pri ktorej nikto nesedí za vrchom stola. Na prvý pohľad detail, v porovnaní s hranatým stolom veľká zmena k lepšiemu.

Záležať by sme si mali tiež dať na samotnom servise. S jedálenskými súpravami môžeme vytvárať harmonickú atmosféru identickým dizajnom. Pre potešenie zo stolovania je dobrou voľbou, keď domácnosť disponuje hneď viacerými sadami. Jedálenská súprava na bežné dni, jedálenská súprava na Vianoce a jedálenská súprava na ostatné výnimočné príležitosti. Lebo ako si prestrieš, tak ti bude chutiť. Ak si dáte na tomto záležať, varenie aj stolovanie bude stále o potešení.

Foto: Depositphotos

Informačný servis