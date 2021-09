Na detských okuliaroch ušetríte s Unionom až 70 eur!

Potrebuje vaše dieťa okuliare? Ak áno, asi dobre viete, že deťom treba túto zdravotnícku pomôcku meniť pomerne často. Či už pre zlomený rám alebo úpravu dioptrií – vďaka jednoznačne najštedrejšiemu benefitu od zdravotnej poisťovne Union môžete každý rok ušetriť nemalú sumu – až 70 eur.

Čím skôr zistíte u vášho dieťaťa očnú vadu, tým vyššia je šanca, že dieťa v dospelosti nebude musieť okuliare nosiť vôbec. Možné to je predovšetkým u detí, ktoré majú menšie plusové dioptrie a rovnako aj u detí, ktoré škúlia a sú tupozraké, je však nevyhnutné, aby dodržiavali liečebný režim a aj tu platí, že u každého dieťaťa je to individuálne.

U starších detí je pomerne jednoduché zistiť, že niečo nie je v poriadku. Dieťa buď vie pomenovať, že zle vidí, alebo si všimnete príznaky ako problémy pri písaní a čítaní, časté bolesti hlavy, žmúrenie. Deti v predškolskom veku si dávajú predmety bližšie k tvári, alebo sedia bližšie pri televízore, zakopávajú alebo škúlia. „U najmenších detí, t.j. do troch rokov, môže ísť aj o vrodené chyby, ktoré sa diagnostikujú buď v pôrodnici, alebo v prvých mesiacoch života, keď si rodičia všimnú, že dieťa nereaguje na podnety, nesleduje hračku, reaguje hlavne na hlas alebo dotyk a bojí sa samo v neznámom prostredí”, vysvetľuje očná lekárka z kliniky Vidissimo Petra Senešiová.

Ako prebieha očné vyšetrenie u detí?

Deti, ktoré vedia čítať a písať podstúpia v zásade veľmi podobné vyšetrenie ako dospelí. Pokiaľ dieťa ešte nevie čítať, čaká ho vyšetrenie prístrojmi, následne číta obrázky a pomocou skúšobných skiel sa oční lekári snažia vykorigovať zrakovú chybu. „U detí je dôležité podať kvapky na rozšírenie zreničiek, ktoré oslabia zaostrovanie, pretože malé deti vedia zaostriť aj 5 až 6 dioptrií a meranie so zúženou zrenicou je tak nepresné”, dodáva P. Senešiová.

Rámy vyberajte odľahčené a nárazu vzdorné

Dioptrické sklá do okuliarov vám v optike vyrobia presne podľa predpísaného receptu. Vy ešte musíte vybrať ten správny rám. Je vaše dieťa veľmi živé a hrozí väčšie riziko poškodenia rámu? Pýtajte si rámy z acetátu, ocele alebo kovu s ohybnými stránicami. U najmenších detí predávajú optiky rámy aj s gumičkami, aby nepadali z tváre. Takisto vyberajte odľahčené rámy, aby dobre sedeli a netlačili.

Keďže deti svoje okuliare často zničia alebo stratia, nejde o lacný špás. „Union zdravotná poisťovňa pre svojich poistencov do 18 rokov ponúka príspevok na detské okuliare – od nového roka vo výške až 70 eur,“ upozorňuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Stačí ak si vytlačíte z internetovej stránky www.union.sk žiadosť o príspevok, dáte ju potvrdiť očnému lekárovi vášho dieťaťa a spolu s dokladom o zaplatení doručíte najneskôr do konca kalendárneho roku do Union zdravotnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky.

