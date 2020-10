Na dne oceánov leží 14 miliónov ton plastového odpadu

Na dne svetového oceánu leží viac ako 14 miliónov ton plastového odpadu. Tvrdí to nová štúdia austrálskej vládnej agentúry CSIRO, ktorá analyzovala vzorky z dna oceánov na šiestich miestach vzdialených od 288 do 300 kilometrov od austrálskeho pobrežia.

Vzorky pochádzali z hĺbky od 1,6 do troch kilometrov.

Vedúca štúdie Denise Hardesty pre noviny The Guardian vyhlásila, že nové zistenia dokazujú „všadeprítomnosť plastov“. „Musíme to zastaviť už pri zdroji,“ uviedla.

There could be 14 million tonnes of microplastics on the ocean floor, says @CSIRO. What are they, where do they come from and what can we do? pic.twitter.com/pJfG01ooRw

— Australian Academy of Science (@Science_Academy) October 6, 2020