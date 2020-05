Na doručenie jedla z McDonald’s sa môžu tešiť už aj Košičania

Spoločnosť McDonald´s rozširuje od dnešného dňa službu McDelivery aj do metropoly východu, do Košíc. Po Bratislave, kde donášku jedla ponúka už deväť reštaurácií, pribudli dnes dve reštaurácie v Košiciach. Ide o McDonald´s prevádzku na ulici Protifašistických bojovníkov a novú reštauráciu na Popradskej. Doručenie vybraného jedla ku dverám zákazníkov zabezpečuje doručovacia služba Wolt.

Spoločnosť McDonald´s spustila službu McDelivery pre slovenských zákazníkov koncom januára. „McDonald´s ako líder v oblasti gastro segmentu sa snaží rozširovať portfólio svojich služieb a inovácií, s cieľom zlepšovať zákaznícku skúsenosť a dostupnosť produktov. Stále viac obľúbenou službou sa preto stáva doručovacia služba McDelivery, ktorú v týchto dňoch úspešne rozširujeme mimo doterajších 9 reštauračných zón aj za hranice Bratislavy, vrátane novootvorenej reštaurácie v petržalskom Einparku. Sme veľmi radi, že aktuálne pribudli ďalšie dve nové reštaurácie pre McDelivery v Košiciach, odkiaľ bude partnerská spoločnosť Wolt donášať naše jedlo až ku dverám zákazníkov. Aktuálne doručujeme z 11 slovenských reštaurácií, pričom našim plánom je počet reštaurácií zvyšovať a zväčšovať rozvozové zóny,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald´s pre SR.

Foto: McDonald's

Z ponuky obľúbeného reťazca je dostupná takmer celá ponuka. Objednávky si môžu zákazníci v rámci rozvozovej zóny objednať z uvedených reštaurácií v aplikácii Wolt alebo na stránke https://wolt.com/sk/discovery/kosice_mcdonalds:kosice, a to v každý pracovný deň v čase od 10.30 do 21.00 a cez víkend od 11.00 do 21.00. Aplikácia so zákazníkom komunikuje intuitívne, napríklad v zobrazovaní reštaurácií, ktoré sú nielenže v rádiuse doručenia, ale cez algoritmus, ktorý kombinuje preferencie zákazníka, vzdialenosť od neho a čas doručenia. Kuriéri z Woltu doručia McMenu k zákazníkovi približne za 30 minút a lokálna zákaznícka podpora je pripravená odpovedať na akúkoľvek otázku už do 1 minúty.

Foto: Wolt

Ján Foret, generálny manažér spoločnosti Wolt pre Českú republiku a Slovensko k spolupráci dopĺňa: „Máme veľkú radosť, že McDonald’s s nami pokračuje v exkluzívnej spolupráci a po úspešnom etablovaní McDelivery v Bratislave, môžu zákazníkom partnerskí kuriéri Woltu doviezť ich obľúbené McMenu už aj v Košiciach, z dvoch pobočiek a do 30 minút. Spoločnosť Wolt zaviedla bezkontaktnú donášku jedál, v rámci ktorej doručujú všetci partnerskí kuriéri jedlo automaticky ku dverám zákazníka alebo k vstupu do domu, a to podľa jeho preferencií. Stačí mať len aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu.

