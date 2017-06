Na dovolenky si môže dovoliť chodiť 7 z 10 Slovákov, väčšinou sa zmestia do 600 eur za osobu

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Sedem z desiatich Slovákov si môže dovoliť chodiť na dovolenky, niektorí aj viackrát do roka. Viac ako polovica dovolenkujúcich sa s výdavkami zmestí do sumy 600 eur za osobu. Približne pätina má na tieto účely vyčlenený rozpočet od 200 do 400 eur. Nájdu sa však aj 4 % takých, ktorí si za dovolenky dovolia minúť za rok aj 2 tisíc eur. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Home Credit.

Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady platia z vlastných úspor. Trinásť percent respondentov dovolenku radšej odloží a vyberie sa na ňu až vtedy, keď si na ňu našetria. Zrejme preto mnohí Slováci dovolenkujú podľa Home Creditu striedmejšie. Keby mali možnosť vybrať si medzi luxusnou a skromnejšou verziou dovolenky, dve tretiny by volili tú lacnejšiu verziu.

Zaplatiť treba nielen všetky náklady spojené s ubytovaním, cestou či stravovaním, no myslieť treba taktiež aj na ďalšie výdavky a mať teda k dispozícii ďalšie peniaze. Podľa údajov z prieskumu si najviac Slovákov berie do zahraničia hotovosť vo výške od 200 do 400 eur. Približne pätina respondentov má k dispozícii raz toľko, teda až do 800 eur.

Keď už príde na úhrady za darčeky pre príbuzných, jedlo v reštauráciách, za nápoje na pláži alebo za výlety, najčastejšie platia práve v hotovosti. Je však aj tretina takých, ktorí kombinujú hotovosť a platobnú kartu. Ďalších 14 % platí hlavne kartou.

Prieskum v máji 2017 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s. na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 512 respondentov.