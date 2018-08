Na doživotie odsúdený Ľubor Masár chce ísť po desaťročiach na slobodu, ústav to neodporúča

TRNAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Na doživotie odsúdený Ľubor Masár by rád začal nový život na slobode s tridsiatimi eurami, ktoré si za takmer tri desaťročia za mrežami našetril. Sám uznáva, že je to len na cestu domov a stravu na jeden deň, v prípade prepustenia sa však chce zamestnať.

Povedal to v piatok v prísne stráženom objekte Hrad väzenia v Leopoldove, kde o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie rozhodoval senát Okresného súdu Trnava. Súd rozhodnutie odložil, pretože odsúdený žiada vypočuť znalkyňu, ktorá vypracovávala jeden z posudkov.

Slovenský Trestný zákon umožňuje podmienečné prepustenie doživotne odsúdeného po odpykaní 25 rokov trestu. Na otázku agentúry SITA, ako vidí svoju šancu na prepustenie Masár, odpovedal, že doteraz mu takú šancu neposkytli.

Odpykáva si doživotný trest

Masára odsúdili spolu s Jánom Molnárom za lúpežnú vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej a dokaličenie jej manžela z augusta 1990, brutálny čin spáchali v Rakúsku. Masár sa len krátko predtým dostal na slobodu vďaka amnestii prezidenta Václava Havla. Obaja dostali za skutok, ktorý pobúril celú Európu, doživotie.

Masára priviezli v piatok do Leopoldova z Ilavy, kde si momentálne odpykáva svoj doživotný trest. Vysoký, na krátko ostrihaný muž má 59 rokov, väčšinu z tohto času prežil za mrežami. Pripustil, že život vonku sa zmenil a on ho pozná len z televízie a rádia. Ak by súd jeho žiadosti o podmienečné prepustenie vyhovel, išiel by bývať k svojej 82-ročnej matke do Trnavy.

Senát presviedčal, že by pracoval, pretože má zoznam desiatok voľných pracovných miest z Úradu práce v Trnave a je v kontakte s veľkoskladom známeho obchodného reťazca, kde by chcel robiť na vysokozdvižnom vozíku. Cestu za slobodou mu však môže skomplikovať posudok z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, v ktorom sú spomenuté aj také výčiny ako pílenie mreže, založenie ohňa či držanie nepovolených predmetov, vrátane noža.

Chce sa zaradiť do bežného života

Jeho správanie sa začalo meniť k lepšiemu až časom, zrejme aj pre šancu na podmienečné prepustenie. V hodnotení sa konštatuje, že odsúdený čiastočne spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie, ale ústav to neodporúča. V piatok mu väzenská stráž na pokyn predsedu senátu zložila z rúk putá, nohy mu však zostali spútané reťazami a počas výsluchu ho príslušník väzenskej stráže neustále držal za opasok. Súd bude o jeho žiadosti opäť rozhodovať 5. septembra.

,,Chce sa zaradiť do bežného života, aj keď je tu už 27 rokov, čo je dosť dlhá doba, ale je pripravený to zvládnuť,“ povedal advokát Juraj Gavalec. Potvrdil, že jeho klient je v kontakte so svojou matkou, ako aj s niekoľkými ďalšími príbuznými. Odsúdený Ľubor Masár využil svoje právo a požiadal o podmienečné prepustenie ešte v marci minulého roku.

Vtedy bol za mrežami Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, po niekoľkých týždňoch ho preložili do Ilavy. Jeho žiadosť si medzi sebou posúvali súdy v Trnave a Trenčíne, až nedávno Najvyšší súd SR rozhodol, že rozhodovať bude Okresný súd v Trnave.

Stále vo väzení je aj Masárov komplic Ján Molnár, ten bol za vraždu odsúdený aj pred skutkom, za ktorý si momentálne odpykáva doživotný trest odňatia slobody.