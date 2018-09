Na doživotie odsúdený vrah Masár zostáva za mrežami, súd ho na slobodu nepustil

TRNAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Na doživotie odsúdený Ľubor Masár zostáva naďalej za mrežami, kde žije už 28 rokov. Okresný súd v Trnave v stredu zamietol jeho žiadosť o podmienečné prepustenie.

Podľa názoru súdu Masár nesplnil ani jednu z dvoch zákonom stanovených materiálnych podmienok na prepustenie, ktorými sú preukázateľné polepšenie vo výkone trestu a šanca, že v budúcnosti povedie riadny život.

Proti uzneseniu súdu podal nespokojný Masár sťažnosť. Ľubora Masára odsúdili spolu s Jánom Molnárom za lúpežnú vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej a dokaličenie jej manžela z augusta 1990, brutálny čin spáchali v Rakúsku. Boli prvými na doživotie odsúdenými Slovákmi po roku 1989, aktuálne ich je v slovenských väzniciach 54.

Nepriaznivé posudky

Sám Masár tvrdí, že aj vrah sa môže polepšiť a on sa polepšil. Deklaroval, že v prípade prepustenia bude bývať v byte svojej 82-ročnej matky v Trnave. Tvrdil tiež, že má zabezpečené zamestnanie vo veľkosklade známeho obchodného reťazca.

Cestu za slobodou mu prekazil nepriaznivý posudok z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, v ktorom sú spomenuté aj také výčiny ako pílenie mreže, založenie ohňa či držanie nepovolených predmetov, vrátane noža.

V jeho neprospech bol aj psychiatrický posudok, Masár však namietal zaujatosť znalkyne, ktorá je zároveň príslušníčkou Zboru väzenskej a justičnej stráže a pracuje v leopoldovskej väznici.

Nebezpečný pre spoločnosť

Trestný zákon umožňuje doživotne odsúdenému požiadať o podmienečné prepustenie po tom, ako si odsedel 25 rokov trestu. Súdy však okrem splnenia formálnych podmienok posudzujú aj splnenie materiálnych podmienok a to preukázateľné polepšenie a predpoklady pre riadny život po prípadnom prepustení na slobodu.

V prípade Masára ústav v Ilave podmienečné prepustenie neodporúčal. Podľa znalkyne z odvetvia psychiatrie netrpí žiadnou duševnou poruchou, pre svoje osobnostné črty je však potencionálne nebezpečný pre spoločnosť.

O podmienečné prepustenie požiadal Masár Okresný súd v Trnave ešte na jar minulého roku, vtedy bol umiestnený v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Krátko nato ho premiestnili do ústavu v Ilave, trnavský súd tak zaslal spis Okresnému súdu v Trenčíne. Oba súdy sa potom sporili o to, kto má o podmienečnom prepustení rozhodovať, Najvyšší súd napokon rozhodol, že to bude súd v Trnave.