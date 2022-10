Na ekológiu treba dbať aj počas Dušičiek, nezabudnite na triedenie a uprednostnite živé kvety

Občania by mali dbať na znižovanie množstva odpadu a správne triedenie počas Sviatku všetkých svätých. Farebné umelé vence, kvety a plastové kahance vydržia na cintorínoch dlhšie, ale nedajú sa recyklovať a skončia na skládke.

„Na skládke však možno objaviť i živé kvety, ktoré patria do košov na biologicky rozložiteľný odpad,“ tvrdí manažérka organizácie ENVI – PAK Katarína Ketter.

Živé kvety namiesto umelých

Organizácia upozorňuje, aby návštevníci cintorínov namiesto umelých kvetov vysadili chryzantémy. Ďalej by sa občania mali vyvarovať plastovým stuhám, celofánom a umelým dekoráciám.

Pietne vence sa dajú vyrobiť aj z prírodných materiálov, ako sú šišky, ihličie, farebné lístie, konáre, mach či sušené kvety. Taktiež odporúčajú, aby ľudia nahradili umelohmotné kahance a svietniky za sklenené s kovovým uzáverom, ktoré sa dajú opakovane použiť. Sviečky v plastovom obale sa dajú nahradiť hliníkovým obalom.

Triedenie odpadu

Katarína Ketter zároveň upozornila, aby sa odpad nevyhadzoval do veľkokapacitných kontajnerov, ale by odpad vytriedili radšej doma.

„Živé kvety a zelené časti vencov, listy či drobné konáre by sa mali vyhadzovať do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Do kontajnerov na sklo by bolo vhodné vyhodiť sklenené svietniky a kahance bez plastových alebo kovových zložiek,“ uviedla Ketter.

Taktiež však uvádza, že umelé kvety a vence sú vyrobené z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú vytriediť a končia v zmesovom odpade. „Ideálnym riešením je preto snaha o zníženie takéhoto druhu odpadu,“ uzavrela Ketter.