Na festival Sziget prídu aj Post Malone, James Blake, Franz Ferdinand či Razorlight

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Na 27. ročníku maďarského festivalu Sziget vystúpia aj americký rapper Post Malone, anglický hudobník James Blake, škótska kapela Franz Ferdinand, švédska speváčka Tove Lo, britská skupina Years & Years, detroitská techno legenda Richie Hawtin, rapperka a speváčka IAMDDB, anglická kapela Razorlight alebo Američania Yeasayer. Festival Sziget sa bude konať od 7. do 13. augusta 2019 v Budapešti.

Návštevníkom a návštevníčkam podujatia okrem spomínaných interpretov zahrajú aj Foo Fighters, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Florence and the Machine, The 1975, Ed Sheeran, Richard Ashcroft, Chvrches, Catfish and The Bottlemen, Jungle, Kodaline, The Blaze, Maribou State, Idles, Superorganism, Pale Waves, Parcels, Boy Pablo, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gang Of Youths, Alma, Yungblud, Tamino, Son Lux, Jain, Yellow Days, Tove Styrke, Masego, Protoje & The Indiggnation, Xavier Rudd, Wanda, W&W, Vini Vici, Carnage, Sigala, Hucci, Elderbrook, Roosevelt, Anna of The North, Fakear, Valeras či Welshly Arms. Podujatie okrem kvalitnej hudby ponúkne aj akrobatický cirkus, divadlo a ďalšie možnosti umeleckého či športového vyžitia.

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka festivalu Silvia Turnerová.