Na Filipínach zavraždili rozhlasového komentátora

MANILA 20. júla (WebNoviny.sk) – Neznámi páchatelia zastrelili na Filipínach rozhlasového komentátora. Zástupca polície Arnel Escobal uviedol, že 38-ročný Joey Llana sa v piatok ráno chystal vyraziť autom do práce, keď ho pri jeho dome v meste Daraga zabili. Útočníci vystrelili približne tucet rán a z miesta ušli. Polícia v súčasnosti vyšetruje motív útoku.

Medzinárodná federácia novinárov incident odsúdila. Podľa filipínskeho Národného zväzu novinárov by to bola už dvanásta vražda novinára počas mandátu prezidenta Rodriga Duterteho, a to v prípade, ak sa preukáže, že incident súvisel s prácou zosnulého.