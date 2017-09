Na Geravách skolaboval 67-ročný cyklista, nepodarilo sa ho zachrániť

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Na cyklistických pretekov Škoda Bike Open tour na Geravách v Slovenskom raji dnes dopoludnia náhle skolaboval 67-ročný slovenský cyklista. Okoloidúci cyklisti okamžite telefonovali na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby (HZS) a podľa inštrukcií operátorky začali s resuscitáciou.

Ako na svojej internetovej stránke informovala HZS, na miesto hneď smerovali záchranári HZS, ktorí boli ako asistencia na pretekoch a ďalší kolegovia im šli na pomoc z Čingova. Súčasne o pomoc požiadali aj Vrtuľníkovú záchrannú a zdravotnú služba z Popradu.

Horskí záchranári po príchode na miesto pokračovali v resuscitácii. Muž bol napojený na AED defibrilátor, no prístroj neodporúčal výboj. Krátko na to boli na mieste vysadení aj leteckí záchranári. Muža za prebiehajúcej resuscitácie letecky transportovali do nemocnice v Poprade, ale aj napriek rýchlemu zásahu všetkých zúčastnených sa ho nepodarilo zachrániť.