Na Governors Awards odovzdajú čestných Oscarov, medzi ocenenými je aj Donald Sutherland

LOS ANGELES 7. septembra (WebNoviny.sk) – Správna rada americkej Akadémie filmových umení a vied oznámila, že ich výročné ceny tento rok získajú kanadský herec Donald Sutherland, francúzska režisérka Agnes Varda, americký kameraman Owen Roizman a scenárista a režisér Charles Burnett.

Všetkým spomínaným odovzdajú ceny v rámci deviateho ročníka Governors Awards. Podujatie sa bude konať 11. novembra v Ray Dolby Ballroom Hollywood & Highland Center.

Tohtoročné Governors Awards odrážajú rozsah medzinárodnej, nezávislej a bežnej filmovej tvorby a sú poctou štyrom úžasným umelcom, ktorých práce stelesňujú rozmanitosť nášho ľudstva,“ uviedol prezident akadémie John Bailey.

Viac ako 50 rokov na scéne

Herecká kariéra Donalda Sutherlanda trvá už viac než päť desaťročí a zahŕňa úlohy v snímkach ako MASH (1970), Klute (1971), Deň kobyliek (1975), Casanova Federica Felliniho (1976), Prvá veľká vlaková lúpež (1978), Obyčajní ľudia (1980), Vlk pri dverách (1986), Kriminál (1989), JFK (1991), Občan X (1995), Za hranicami možností (1998), Návrat do Cold Mountain (2003), Lúpež po taliansky (2003), Pýcha a predsudok (2005), Obchodník so smrťou (2005), Šéfovia na zabitie (2011) či adaptácia dobrodružnej trilógie Hry o život (2012) a jej pokračovania s názvami Hry o život: Skúška ohňom (2013), Hry o život: Drozdajka 1 (2014) a Hry o život: Drozdajka 2 (2015). Je držiteľom dvoch Zlatých glóbusov za výkony v televíznom filme Občan X (1995) a snímke Cesta do vojny (2002).

Filmárka získala troch Cézarov

Agnes Varda nakrútila prvý film La Pointe-Courte v roku 1956. Na konte má tiež snímky Cleo od piatej do siedmej (1961), Šťastie (1965), Les créatures (1966), Lions Love (1969), Documenteur (1981) alebo Bez strechy a bez zákona (1985). Nakrútila tiež niekoľko dokumentov, ako napríklad Loin du Vietnam (1967), Black Panthers (1968), Daguerréotypes (1976), Les dites cariatides (1984), Všetci moji zberači a ja (2000) alebo Les plages d’Agnes (2008). Filmárke, ktorá píše aj scenáre, sa podarilo získať už množstvo ocenení, ako napríklad troch francúzskych Cézarov.

Owen Roizman začínal svoju kariéru nakrúcaním televíznych reklám. V roku 1970 nakrútil svoj prvý celovečerný film Stop. Na konte má päť nominácií na Oscara a to za prácu na snímkach Francúzska spojka (1971), Vyháňač diabla (1973), Network (1976), Tootsie (1982) a Wyatt Earp (1994). Medzi jeho ďalšie snímky patria Dobyvateľ srdcí (1972), Tri dni Kondora (1975), Bez zlého úmyslu (1981), Pravdivé spovede (1981), Rodina Addamsovcov (1991) či Francúzsky bozk (1995).

Život Afroameričanov na plátne

Charles Burnett je nezávislý filmár známy najmä pre svoje zobrazovanie života Afroameričanov. Svoj prvý celovečerný film Zabijak oviec nakrútil v roku 1977, pričom sa pod neho podpísal ako režisér, producent, kameraman aj editor. Medzi jeho ďalšie snímky patria My Brother’s Wedding (1983), Odlož svoj hnev (1990), Policajný odznak (1994) či Namibia: The Struggle for Liberation (2007). Okrem toho má na konte dokumenty ako America Becoming (1991) alebo Nat Turner: A Troublesome Property (2003).