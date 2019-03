Na Hamšíka čaká ostrý ligový štart v Číne. Prvá osmička by bol veľký úspech, vraví

ŠANGHAJ 1. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík pred dvoma týždňami prestúpil z talianskeho SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Intenzívne tréningy pred novou sezónou

Od príchodu do najľudnatejšej krajiny sveta naplno zaberá, aby sa kvalitne pripravil na štart najvyššej čínskej súťaže, ktorá sa začína už v piatok 1. marca. Tím z Ta-lienu v dueli 1. kola nastúpi v nedeľu na ihrisku mužstva Che-nan Ťien-jie. Hrať sa začne už o 8.30 h SEČ.

„Stále som v hoteli v Šanghaji, kde sme na sústredení pred ligou. Trénovali sme každý deň. Väčšinou iba raz, iba v jednom prípade sme mali dvojfázový tréning. Počas dvoch týždňov sme mali iba dva dni voľna,“ uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky na internete marek-hamsik.sk.

Prehra v prípravnom zápase

V drese nového zamestnávateľa doteraz stihol odohrať jeden prípravný zápas. „Nastúpili sme proti účastníkovi najvyššej súťaže Šanghaju Šen-chua. Prehrali sme 0:3, hral som prvý polčas, počas ktorého sme dostali iba jeden gól. Ak hráme systémom 4-2-3-1, tak som podhrotový hráč. Ak preferujeme 4-3-3, tak hrám ľavého záložníka tak, ako to bolo v Neapole,“ doplnil 31-ročný Banskobystričan, dlhoročná opora SSC Neapol a viacnásobný rekordér tohto klubu.

Ta-lien I-fang skončil v uplynulej sezóne medzi čínskou elitou ako nováčik na 11. mieste spomedzi šestnástich účastníkov. „Pre Ta-lien to bude iba druhý rok v najvyššej súťaži. Mali sme posedenie s majiteľmi klubu, ktorí povedali, že prvoradým cieľom je udržať sa v lige. Keby sme skončili v prvej osmičke, bol by to veľký úspech,“ skonštatoval Marek Hamšík.