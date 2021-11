Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí vianočný stromček (video)

Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí vianočný stromček. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. „Bratislavský vianočný stromček musí mať vhodnú výšku, šírku, ale aj obvod kmeňa. Ten tohtoročný meria 15 metrov a váži 2,1 tony,“ uviedla. Ide o jedľu srienistú od darcu z bratislavskej Dúbravky.

Jedľa rástla na záhrade, kde zasahovala do rodinného domu, preto by musela byť odstránená. „Každý rok Mestské lesy v Bratislave vyberajú na účel vianočného stromčeka práve také stromy, ktoré by majitelia aj tak museli vyrúbať,“ vysvetlila Rajčanová.

Vianočná jedľa má urastenú valcovitú korunou a približne päť centimetrov nahor zaoblené strieborné ihličie. „Tento druh pôvodne pochádza zo Severnej Ameriky, ale výborne sa mu darí aj v našich zemepisných šírkach,“ dodala.