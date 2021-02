Na horskom bicykli z Káthmandú až pod Everest, Talian Omar di Felice sa vydal na extrémnu cestu

Pred necelým mesiacom skupina desiatich nepálskych šerpov dosiahla vrchol K2. Išlo o zimný prvovýstup na druhú najvyššiu horu na svete týčiacu sa do výšky 8611 m. Ďalší rekordný zápis v Himalájach sa možno zrodí už o niekoľko týždňov.

Taliansky ultracyklista Omar di Felice sa rozhodol prejsť na horskom bicykli z hlavného mesta Nepálu Káthmandú až do základného tábora pod Everestom. Informuje o tom web radsport-news.com.

Riman nie je žiadny zelenáč

Rečou čísel je to vyše 1300 km vo vysokohorskom teréne nad 3000 m. Základný tábor pod Everestom sa nachádza vo výške 5364 m a Di Felice musí prekonať takmer 40 000 výškových metrov. Vyštartoval v pondelok 15. februára a svoju cestu by mal zaznamenávať každý deň na svojom instagrame.

Takmer 40-ročný Riman nie je žiadny nováčik v kategórii extrémnych športov. Pred rokom sa stal prvým cyklistom, ktorý v zime prešiel krížom cez púšť Gobi v Mongolsku.

V roku 2018 prešiel na bicykli naprieč arktickou Kanadou a neskôr aj Islandom. Di Felice nahral k svojmu pokusu aj propagačné video, ktoré sa nesie pod mottom: „Keď dosiahneš vrchol, musí ísť ďalej…“

Taliansky ultrašportovec vyrazil z Káthmandú a cez Pokharu a Jomsomu sa presunie do regiónu Mustang. Toto všetko absolvuje vo výškach 3000 – 4000 m. Potom nasleduje strmý výstup do priesmyku Kora-La vo výške 4660 m na hraniciach s Čínou.

Cez najvyšší priesmyk na svete

Ďalej bude pokračovať po nespevnených cestách smerom na juh po Annapurna Trail a pokúsi sa zdolať Thorong La v strednom Nepále, ktorý je vo výške 5416 m najvyšší priesmyk na svete a zároveň najvyššie položené miesto na okruhu okolo Annapurny.

„Vzhľadom na nevyspytateľné zimné podmienky pôjde zrejme o najnáročnejšiu časť odvážneho projektu,“ napísal nemecký cyklistický portál.

Po dosiahnutí Thorongu čaká na Di Feliceho zostup do výšky 4950 m k jazeru Tilicho a návrat do Káthmandú. Odtiaľ sa vydá smerom do Lukly až do základného tábora pod Everest s približne 200 km neustáleho stúpania.

„Omar je zvyknutý pohybovať sa vo výškach vyše 4000 m, kde býva v zime veľa snehu, teplota aj mínus 35 stupňov Celzia a silný vietor. Nie je vylúčené, že niektoré priesmyky na svojej ceste pod Everest absolvuje s mačkami na nohách a bicyklom na chrbte,“ doplnil web radsport-news.com.