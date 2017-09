Na hranici s Mexikom vyrastie „pekná veľká stena“, vraví Trump. Vláda už stavia prototypy plotov

SAN DIEGO 27. septembra (WebNoviny.sk) – Americká vláda začala s výstavbou ôsmich prototypov plotov, ktoré majú oddeliť hranice s Mexikom.

Štyri prototypy postavia z betónu, ďalšie z iných materiálov, pričom všetky budú vysoké aj dlhé deväť metrov a nachádzať sa budú v okolí mesta San Diego. Konštruktérom z celkovo štyroch vybraných firiem by to malo podľa plánov trvať do 30 dní.

Úrady budú následne tri mesiace posudzovať dizajn a efektívnosť stavieb, vrátane možnosti ich porušenia malými ručnými nástrojmi. Finálnu verziu plotov budú dopĺňať aj kamery a senzory.

Každá stavba bude stáť 450-tisíc dolárov (v prepočte približne 382-tisíc eur) a zaplatia ju z federálnych zdrojov. Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že medzi krajinami postavia „peknú veľkú stenu“. Od Kongresu požaduje na výstavbu múra 1,5 miliardy dolárov (v prepočte približne 1,3 miliardy eur).

Plot má podľa Trumpa ochraňovať Američanov. Ako vyhlásil, v niektorých častiach bude priechodný, inde zase chce umiestniť solárne panely.

Kalifornský generálny prokurátor chce však stavbe zabrániť. V žalobe, ktorú podal minulý týždeň v San Diegu, uviedol, že vláda prekročila svoje právomoci.