Na integráciu Rómov dalo Slovensko vlani viac ako 118 miliónov eur, splnila sa malá časť aktivít

Na plnenie opatrení stratégie pre integráciu Rómov išlo minulý rok 118 158 402 eur. Vyplýva to z monitorovacej správy, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo vnútra. Uvádza sa v nej tiež, že zo 121 aktivít, ktoré sa pri plnení akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 mali zrealizovať minulý rok, sa splnilo 26.

Najviac zdrojov išlo na zamestnanosť (55,7 milióna eur) a vzdelávanie Rómov (43,7 milióna eur) a najmenej na oblasť finančného začlenenia (9 100 eur). Peniaze boli čerpané z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu aj štátneho rozpočtu.

Ako sa uvádza v Monitorovacej správe plnenia stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, zo 121 aktivít pre rok 2019 bolo splnených 26, v 54 aktivitách prebiehala realizácia, 14 aktivít bolo v príprave na uskutočnenie, 23 aktivít sa nesplnilo a štyri neboli vyhodnotené.

Niektoré z opatrení sa vykonávajú v pôsobnosti samospráv a neziskových organizácií prostredníctvom viaczdrojového financovania. V rámci výdavkov zo štátneho rozpočtu sa okrem iného využili dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v pôsobnosti ministerstva vnútra.