Na internet unikli osobné údaje takmer 200 miliónov Američanov

BRATISLAVA 20. júna (Webnoviny.sk) – Na internet unikli osobné údaje takmer 200 miliónov amerických občanov. Marketingová firma, ktorá je vo zmluvnom vzťahu s Republikánskou národnou komisiou, nedopatrením odtajnila 1,1 terabytov rôznych dát týkajúcich sa približne 62 percent populácie USA, vrátane informácií o dátumoch narodenia, adresách, telefónnych číslach, náboženstve, etniku alebo politických názoroch.

Údaje boli dostupné na verejnom cloudovom serveri spoločnosti Amazon a dostať sa k nim mohol ktokoľvek, kto mal naň odkaz.

Dáta objavil minulý týždeň analytik

Dáta minulý týždeň objavil analytik Chris Vickery zo spoločnosti UpGuard. Ako informuje BBC, zostavovatelia súboru pravdepodobne zozbierali dáta z viacerých rôznych zdrojov, vrátane kontroverzných zakázaných príspevkov na portáli Reddit či komisií, ktoré zbierali finančné prostriedky pre Republikánsku stranu.

Informácie boli uložené v tabuľkách nahratých na server patriaci spoločnosti Deep Root Analytics, ktorá za situáciu prevzala úplnú zodpovednosť a prístup k dátam zablokovala. Naposledy ich updatovali v januári a nie je známe, ako dlho boli dostupné na internete.

Bezpečnostní odborníci vyjadrili obavy

Jednotlivé názvy súborov naznačovali, že ich údajne mali využiť vplyvné republikánske politické organizácie, aby si mohli vytvoriť profil, ktorý by na základe dát oslovil čo najviac voličov. Podľa BBC, politické strany bežne zhromažďujú informácie o svojich voličoch, v tomto prípade však ide o najväčšie porušenie takýchto dát. Bezpečnostní odborníci vyjadrili obavy nad rozsahom zozbieraných dát.

“Toto je veľmi znepokojujúce. Nie sú to len citlivé informácie, sú to súkromné informácie, predpovede o správaní sa ľudí, o ich názoroch a viere, ktoré by nikdy nikomu nepovedali,” povedala BBC Frederike Kaltheuner z organizácie Privacy International.

Po úniku týchto dát vznikli obavy, že ich môže niekto zneužiť napríklad na krádež identity či obťažovanie ľudí pod úradnou ochranou či s inými politickými názormi.