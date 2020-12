Na internete sa šíri hoax o očkovaní tehotných žien a detí, ide o prekrútené slová profesora Krčméryho

Polícia upozorňuje na časť televíznej relácie, v ktorej vystúpil infektológ Vladimír Krčméry. Kontext je zostrihaný zámerne a bez odborného vysvetlenia.

Hovorí sa v ňom o tom, že sa nebudú očkovať deti a tehotné ženy, keďže „na nich nemôžeme testovať vakcíny”. Na sociálnej sieti v profile Hoaxy a podvody to uviedla Polícia SR.

Tehotné ženy a deti do 18 rokov sa nebudú môcť po dodaní vakcín očkovať. Krčméry vysvetlil, že je to z dôvodu, že na oboch skupinách sa nesmie robiť klinická štúdia. „To znamená, že na nich neboli doposiaľ testované novo vyvíjané vakcíny proti koronavírusu. Preto odborníci nevedia, ako by ich telo zareagovalo a aké by mohli mať vedľajšie príznaky,” vysvetľuje polícia na sociálnej sieti.

Dodáva, že vakcíny budú určené dospelej populácii okrem tehotných žien. „Klinické štúdie u dospelých (okrem tehotných žien) už prebehli. Vakcíny prichádzajú takmer po roku od vypuknutia celosvetovej pandémie, keďže doposiaľ boli testované a schvaľované prostredníctvom zložitých medzinárodných a národných procesov,” doplnila polícia.