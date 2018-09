Na Islande budeme hrať o všetko a nepôjde to ľahko ako proti Taliansku, uvedomuje si kapitán Vavro

DUNAJSKÁ STREDA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvládli prvý z dvoch zápasov septembrového asociačného termínu, keď v Dunajskej Strede pokorili rovesníkov z Talianska 3:0.

V súboji s favorizovaným súperom kontrolovali dianie na trávniku a pripravili hostiteľovi budúcoročného európskeho šampionátu tejto vekovej kategórie nečakane vysokú prehru.

Vavro mal z diania výborný pocit

Zverenci trénera Adriána Guľu splnili svoju úlohu zatiaľ len na 50 percent, pretože v utorok 11. septembra o 17:30 h nastúpia v rámci kvalifikácie o majstrovstvá Európy na Islande proti domácemu výberu a až výsledok tohto duelu určí to, či bude prvý zraz pod taktovkou nového kouča hodnotený ako úspešný.

„Na trávniku sme si to ani neuvedomili, ale takéto víťazstvo proti Talianom sa počíta, pretože majú viacero futbalistov, ktorí pravidelne nastupujú v Serie A alebo Serie B. Vďaka tomu nám vzrastie sebavedomie pred najdôležitejším zápasom tohto zrazu. Mal som z diania na ihrisku výborný pocit, pretože sme išli naplno celých deväťdesiat minút a každý, aj striedajúci hráč, odovzdal maximum. Duel sme dohrali s loptou na kopačkách a súpera sme pustili iba do dvoch či troch šancí, čo nás určite teší,“ zhodnotil prípravný zápas s Talianmi kapitán tímu SR „21“ Denis Vavro.

‚Dvasaťjednotka‘ nemôže po cennom skalpe zaspať na vavrínoch a potrebuje sa pripraviť na kvalifikačný duel s Islandom, ktorý môže byť pre ňu existenčný. Prípadný neúspech na severe Európy by s veľkou pravdepodobnosťou znamenal stratu postupových šancí do baráže o ME v roku 2019.

„Určite sa môžeme od tohto výkonu a výsledku odraziť. Budeme hrať o všetko. Ak prehráme, stratíme možnosť postúpiť do baráže. Pre niektorých futbalistov to môže byť posledný zápas v tejto vekovej kategórii, takže necháme na trávniku všetko ako proti Taliansku a budeme chcieť vyhrať. Tréner nám v šatni určite povie, že na Islande to nepôjde takto ľahko ako proti Talianom, ale víťazstvo si budeme musieť vydrieť. Bude to úplne iný súper, bude hrať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do brejkov. Bude to iba na nás, ako sa toho chopíme.“

Sokolíci sa vezú na víťaznej vlne

„Sokolíci“ sa momentálne vezú na víťaznej vlne. Na tri kvalifikačné prehry v rade z vlaňajška reagovali v roku 2018 troma víťazstvami za sebou. V kvalifikácii zdolali Albánsko vonku 3:2, na domácom trávniku vyhrali proti rovnakému súperovi 4:1 a s Talianskom dosiahli výsledok 3:0. Preto sa Vavro zbytočne nechce vracať k prvému meraniu síl s Islandom, v ktorom slovenský výber prehral v Poprade 0:2.

„Spomínam si na ten zápas, ale nechcem sa v tom už vŕtať. Radšej si pozrieme na videu duel s Talianskom alebo stretnutie v Albánsku, kde sme otočili veľmi ťažký zápas na zlom teréne. To nám môže dať silu do zvyšku kvalifikácie,“ povedal stopér FC Kodaň.

Dvadsaťdvaročný stredný obranca prišiel do reprezentácie s bohatou hernou praxou v novej sezóne. V dánskej najvyššej súťaži zasiahol do ôsmich duelov a s tímom sa drží na prvej priečke tabuľky. Rovnakú porciu stretnutí absolvoval aj v rámci predkôl Európskej ligy, v ktorých strelil dva góly a pomohol klubu z hlavného mesta k postupu do skupinovej fázy. Pohodu z Kodane si preniesol aj do národného tímu, kde sa opäť objavil pod vedením trénera Guľu, ktorého pozná z pôsobenia v MŠK Žilina.

„Som vďačný za jeho prítomnosť. Dúfam, že nás naučí niečo nové a pomôže nám postúpiť do baráže. Je iný ako v klube, pretože v reprezentácii platia iné pravidlá. On sa tiež musí učiť, je s nami iba na prvom zraze a my dúfame, že sa takto stretneme aj o mesiac,“ dodal líder slovenského tímu.