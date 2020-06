Na jednej diplomovke nemôže padnúť celá koalícia, Matovič čakal od strany Za ľudí inú reakciu

Predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) mrzí, že strana Za ľudí posiela lídrovi hnutia Sme rodina a predsedovi Národnej rady SR (NR SR) Borisovi Kollárovi odkazy cez médiá. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Reagoval tým na sobotnú tlačovú konferenciu strany Za ľudí, na ktorej podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga vyzval Borisa Kollára, aby v dôsledku kauzy svojej diplomovej práce odstúpil z funkcie predsedu parlamentu.

Odkazy nie sú dobrým znakom

„Očakával by som, že členovia strany Za ľudí, ktorí boli dnes na tlačovke, si osobne pozvú Borisa Kollára na stretnutie a vydiskutujú si to s ním. A možno by vyrokovali to, že by už Kollár dnes nebol predsedom parlamentu. Takéto odkazy cez média nie sú znakom dobrého spoločenstva,“ uviedol Matovič.

Keď si podľa premiéra strana Za ľudí vyhodnotí, že jedna diplomová práca stojí nad všetkými sľubmi, ktoré dala svojim voličom a odídu z koalície, je to ich rozhodnutie.

Matoviča taktiež mrzí, že sa na tlačovej konferencii z 26. júna Kollár odmietol ospravedlniť. „Dnes dopoludnia to však napravil, tak registrujem, že vyvodil zodpovednosť,“ ozrejmil. Predseda vlády zdôraznil, že po právnej stránke treba vylepšiť štátny systém, ktorý tieto práce vyhodnocuje.

„Skôr by som očakával verejný lynč na školiteľa záverečnej práce, potom na štátny systém a možno až na záver na študenta, teda autora práce,“ objasnil Matovič.

Na Kollára mal tri požiadavky

Zopakoval, že po etickej stránke by mal predseda parlamentu vyvodiť zodpovednosť. „Chcel som od neho, aby urobil gesto a nepoužíval titul magister a aby sa ospravedlnil. Teraz od neho budem požadovať, aby osobne predložil do parlamentu zákon, ktorý vyrieši problém odoberania akademických titulov a zabezpečí, aby sa to do budúcnosti neopakovalo. O to ho poprosím,“ avizoval premiér.

Doplnil, že nechce popraviť človeka a rozbiť tým koalíciu. „Potom by sme sa pýtali, stálo nám to za to, aby na jednej diplomovke padla koalícia a potom nám tu opätovne vládla mafia? Mne osobne to na tisíc percent za to nestojí,“ povedal Matovič.

Na záver dodal, že ak bude narastať počet prípadov na ochorenie Covid-19, budú musieť vo vláde obnoviť kontroly na hraniciach a vymyslieť systém, ako zistiť, z ktorých krajín Slováci na Slovensko prichádzajú.