Na jednom pódiu City Sounds Festivalu vystúpi José James aj Zuzana Mikulcová

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – José James je spevák, ktorý spája generácie, štýly a žánre. Je hviezdou jazzových festivalov, ale majú ho radi aj fanúšikovia hip hopu, r’n’b a samozrejme soulu. Toto kríženie kultúr má doslova v krvi. Jeho mama je Američanka s írskymi koreňmi, otec zasa Panamčan s africkými predkami. José James vystúpi 27. 6. v Slovenskom rozhlase v rámci stáleho festivalu City Sounds.

Keď umelec spomína na najstaršie hudobné spomienky, hovorí o Billie Holiday, ktorá ho zaujala v rádiu keď mal tri roky. Oveľa neskôr, v roku 2015 jej venoval album. Prvú vinylovú platňu, ktorú si kúpil, bol Purple Rain od Princea. A presne tak ako on si nevšíma hranice a nonšalantne mixuje dokopy všetko, čo má rád. Vďaka jeho vycibrenému vkusu a jasnej vízii je to stále jeho hudba spoznateľná a má jasne ohraničený tvar, daný jeho osobnosťou. Možno je to aj tým, že k velikánom soulu a jazzu cíti hlbokú úctu a vie, že sami, napriek tomu, že sa inšpirovali všeličím, boli osobnosti s vysokou osobnou integritou. Z jazzu boli pre neho najdôležitejší Dexter Gordon, Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk Read či John Coltrane, zo soulu Robertu Flack, Ninu Simone alebo Billa Withersa, ktorému venoval aktuálny album.

José James nie je len mimoriadne obdarený, ale aj nesmierne pracovitý umelec. Od roku 2007 vydal 9 albumov a podieľal sa na desiatkach spoluprác.

Do Európy chodí rád, lebo podľa jeho slov je menej ortodoxná ako Amerika a definícia jazzu je tu otvorenejšia. „Povedia. Robíš to takto? Skvelé. Spolupracuješ s rapperom? Skvelé. Žiadne náreky – Ach, to nie je jazz.“ Line-up jeho súčasnej kapely: José James – spev, gitara, Marcus Machado – gitara, Aneesa Almusawwir – basgitara, vokály, Aaron Steele – bicie

Video pozvánka José Jamesa:

Patronát nad jeho bratislavským koncertom, ako aj nad celým festivalom City Sounds prevzal primátor Matúš Vallo.

Koncerty City Sounds vždy ponúkajú brilantného slovenského spoluúčinkujúceho (použiť slovo predskokan by asi nebolo úplne slušné). V tomto prípade to bude vynikajúca skupina speváčky, skladateľky a aranžérky Zuzany Mikulcovej, ktorá tiež elegantne a zmysluplne mixuje najrôznejšie žánre.

Zuzana Mikulcová pôvodom z Rimavskej Soboty, sa v roku 2010 sa stala víťazkou súťaže Nové tváre slovenského jazzu a poslucháči ju môžu poznať aj ako speváčku skupiny Sanyland. Pred rokom sa osamostatnila a začala skladať vlastnú hudbu a texty. Štúdium spevu, skladby a aranžovania populárnej hudby absolvovala na Pražskom konzervatóriu a počas štúdia sa predstavila aj v televíznom programe „Legendy popu”. V štúdiách pokračovala na bratislavskej VŠMU v odbore Teória a dramaturgia hudby. Minulý rok spolu s kapelou predskakovali britskému spevákovi Jamesovi Bluntovi v bratislavskom NTC. Mesiac po tom získali druhé miesto s piesňou „Istý pocit” na 30. ročníku pesničkárskej sútaže Košický zlatý poklad.

Zuzana hovorí o svojej tvorbe: „Piesne žánrovo definovať neviem. Beriem ich ako fúziu rôznych hudobných štýlov, ale čo všetky piesne spája je moja výpoveď v textoch, ktoré píšem v slovenčine.“ Minulý rok spolu s kapelou získali podporu Slovenskej jazzovej spoločnosti a Hudobný fond im poskytol grant, vďaka ktorému nahrali a vydali minulý rok debutový album Slová. Album sa nahrával z časti pod producentskou záštitou štúdia Littlebeat (Andrej Hruška, Filip Hittrich), no podstatnú čast CD nahrala sučasná kapela, s ktorou koncertujú už vyše rok a pol v nezmenenej zostave. Kapela hrá v zložení Zuzana Mikulcová – spev a klávesy, Andrej Hruška – gitara, Michal Šelep – basgitara a Ľuboš „Ežo“ Ambrozai – bicie.

Celý koncert nahráva Rádio Devín, tak si ho budete môcť vypočuť aj v jeho vysielaní.

City Sounds Festival finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a SOZA.

