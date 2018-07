Na jeseň budú dražiť umelecké diela i osobné predmety zosnulého herca Robina Williamsa

NEW YORK 22. júla (WebNoviny.sk) – Aukčný dom Sotheby’s ponúkne na jeseň v dražbe umelecké diela a memorabílie zosnulého amerického herca Robina Williamsa.

Na predaj vyše 40 hodiniek

Do dražby sa dostanú predmety z kolekcie umelca a jeho manželky Marshe, medzi ktorými budú napríklad predmety spojené s jeho kariérou, vrátane podpísaných scenárov, cien a rekvizít.

Okrem toho si záujemcovia a záujemkyne budú môcť kúpiť napríklad diela od Banskyho a Sheparda Faireyho, nábytok a dekoratívne umenie, ktoré manželia vlastnili, či vyše 40 hodiniek z Williamsovej osobnej kolekcie.

Aukcia sa uskutoční 4. októbra v New Yorku a časť z výnosov poputuje viacerým organizáciám ako napríklad Juilliard School, Wounded Warrior Project alebo Christopher and Dana Reeve Foundation.

Dostal aj Zlatý glóbus za dabing

Robin Williams odštartoval hereckú kariéru v 70. rokoch minulého storočia ako stand-up komik. Jeho filmovým debutom bola komédia Can I Do It ‚Till I Need Glasses? z roku 1977. V USA sa následne preslávil vďaka seriálu Mork & Mindy (1978 – 1982), za účinkovanie v ktorom získal Zlatý glóbus.

Neskôr dostal ďalšie tri Zlaté glóbusy, cenu Cecila B. DeMillea za celoživotné dielo, špeciálny Zlatý glóbus za prácu dabingového herca na snímke Aladin (1992), dve Primetime Emmy či Oscara za výkon v snímke Dobrý Will Hunting (1997). Na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ho nominovali aj za snímky Dobré ráno, Vietnam (1987), Spolok mŕtvych básnikov (1989) a Kráľ rybár (1991).

Diváci a diváčky ho tiež môžu poznať z filmov ako Svet podľa Garpa (1982), Čas prebudenia (1990), Mrs. Doubtfire – Otec v sukni (1993), Jumanji (1995), Vtáčia klietka (1996), Jack (1996), Flubber – roztržitý profesor (1997), Ako prichádzajú sny (1998), Doktor Flajster (1998), Andrew, člen našej rodiny (1999), Insomnia (2002), Expres foto (2002), Noc v múzeu (2006), Svadba a iné pohromy (2007), Cesta do New Yorku (2007), Starí psi (2009), Noc v múzeu 2 (2009), Veľká svadba (2013) alebo Komorník (2013). Rodák z Chicaga spáchal v auguste 2014 samovraždu. Dožil sa 63 rokov.