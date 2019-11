Na Kamzíku a Partizánskej lúke odstránia nebezpečné stromy, ohrozujú návštevníkov

V rekreačných areáloch Partizánska lúka a Kamzík v Bratislave musia odstrániť nebezpečné stromy. Spoločnosť Mestské lesy v Bratislave plánuje koncom novembra odstrániť celkovo 25 stromov. „V lokalite Kamzík v tesnej blízkosti detského ihriska a lanovej dráhy, budeme musieť odstrániť spolu 15 stromov (prevažne buky a jeden dub). Na Partizánskej lúke 11 stromov (jelše, topole a agáty),“ uviedli Mestské lesy.

Stromy sú v havarijnom stave

Stromy sú v týchto lokalitách v havarijnom stave, viaceré sú vyschnuté, zlomené, či bútľavé a hnilé zvnútra, pričom predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Mestské lesy rozhodli o odstránení nebezpečných stromov najmä pre to, že ide o najviac frekventované miesta v lesoparku, s vysokou koncentráciou návštevníkov, najmä detí. V minulosti na týchto rekreačných miestach už viacero stromov spadlo a poškodilo aj rekreačný mobiliár.

„Stromy určené na sanáciu sme vzhľadom na lokalitu posudzovali zvlášť dôkladne. Priamo na miesto sme okrem našich lesníkov pozvali aj ochranárov, aby každý jeden strom spoločne prediskutovali. Ak by tieto stromy rástli hlbšie v lese, mimo turistických chodníkov, nechali by sme ich v poraste, nakoľko bezpečnostné riziko je tam minimálne. V zónach intenzívnej rekreácie (približne tri percentá územia lesoparku) si to však dovoliť nemôžeme,“ informovali Mestské lesy.

Spolupracovali s krajinným architektom

Okrem odstránenia nevyhovujúcich stromov chcú taktiež Mestské lesy ešte na jeseň vysadiť aj nové stromy.

„Vzhľadom na obľúbenosť oboch lokalít, sme vhodné dreviny a ich umiestnenie vyberali v spolupráci s krajinným architektom. Spolu budeme vysádzať 25 vzrastlých stromov, ktoré budú esteticky dotvárať rekreačné areály. Prevažne sa ide o javory, platany a zaujímavé ľaliovníky tulipánokveté, ktoré sú vysadené aj na ďalších miestach na Železnej studničke,“ dodala spoločnosť.