Na knižný trh prichádza dlhoočakávaný duet!

Baja Dolce a Michaela Zamari sú pseudonymi slovenských autoriek, ktoré doposiaľ vydali cez pätnásť kníh. Čitatelia si obľúbili ich romanticko-erotickú beletriu a niekoľko sérií, ktoré sa dočkali dotlače alebo reedície. Tentoraz sa talentované autorky spojili, aby v jedinečnom príbehu s názvom Nasleduj ma premietli, že svet nie je iba čierno-biely, sociálne siete môžu byť peklom, ale zároveň spásou, a pre každú náročnú dušu existuje tá pravá polovička. Čitatelia si už zvykli, že v ich tvorbe môžu nájsť lásku, humor, vášeň či dobrodružstvo. Nasleduj ma navyše obsahuje aj čarovné momenty a myšlienky, ktoré majú potenciál zmeniť čitateľovi život tak ako hlavným hrdinom či samotným autorkám.

Ako sa im podarilo napísať jednotný príbeh, v ktorom čitatelia ani nerozoznajú, kedy ktorá držala pero? „Keby nás niekto videl, s akou vervou sme vypravili do sveta všetky predobjednané knihy s podpisom, asi by sa ani nepýtal. My dve sme niekedy zohraté viac, než každá samostatne,“ odpovedá Michaela Zamari s láskavým a šibalským úsmevom. „Človek by sa skôr čudoval, ako sme doteraz zvládli písať knihy samostatne,“ pokračuje Baja Dolce a dodáva, že ich cesty sa spojili v roku 2019, aby si ich užili ešte viac. „Hovorí sa, že v živote stretneme len tri typy ľudí. Niektorí majú byť skúškou, iní prekliatím a ostatní darom. Jedna pre druhú sme práve tým darom, za ktorý sme dennodenne vďačné. A kde sa vzalo to puto medzi nami? Niektoré skutočnosti sa nedajú vysvetliť, no tak ako mobil potrebuje nabíjací kábel alebo externú batériu, aby mu nedošla šťava, tak aj my potrebujeme prítomnosť, rady a názory tej druhej. Keď má jedna z nás krízu, tá druhá jej dodá motiváciu a pripomenie, akých máme skvelých čitateľov. Ak náhodou jedna z nás bojuje s nedostatkom času, ktorý sa ťažko delí medzi prácu, rodinu a knihy, druhá jej pomôže spraviť si akčný plán. Spolu sme niekedy také akčné, že ani nestíhame spísať plán, skrátka rovno ideme a riešime,“ zhodujú sa autorky. Novinku Nasleduj ma už nájdete v každom dobrom kníhkupectve a autorky dokonca môžete stretnúť aj osobne, pretože v máji a júni v rámci svojej knižnej tour navštívia okrem Bratislavy aj Nové Zámky, Trenčín, Kremnicu, Sereď, Košice a Prešov.

Foto: Archív Michaela Zamari a Baja Dolce

Bohatý podnikateľ Jason poverí svojho brata nájsť niekoho, kto by mu spravoval siete vo virtuálnom svete, zatiaľ čo on sa plne sústredí na zlepšenie toho skutočného.

Naopak, Lucia z virtuálnej reality uteká, aby zvládala aspoň skutočný svet. Počas úniku naprieč Talianskom jej pomaly dochádzajú financie, a ak niečo nevymyslí, bude sa musieť popasovať s návratom domov. Práve tam sa všetko jej trápenie začalo. Preto, keď si vypočuje cudzí rozhovor o práci snov, nezaváha ani na sekundu. Jasonov brat sa nemieni prehŕňať tisíckami životopisov, a keď mu príde do rany šikovná fotografka Lucia, rozhodne sa šetriť čas aj nervy. Aspoň tie svoje.

Jason mal len jedinú podmienku. Aby túto lukratívnu pozíciu získal muž. Keď sa stretáva s Luciou, šľahá okolo seba blesky a robí všetko preto, aby ju čím skôr poslal tam, odkiaľ prišla. Ona sa však nevzdáva. Je ochotná strpieť aj náladového šéfa a s veľkým sebazaprením opäť vstúpiť do víru sociálnych sietí, len aby si túto prácu udržala.

Najspontánnejšie veci predsa bývajú tie najlepšie a zmena plánov nakoniec prinesie do života Jasona a Lucie nový vietor. Pôjde však o hurikán ničiaci všetko, čoho sa dotkne, alebo o čerstvý vánok, ktorý vyčistí cestu novej úrode?

Chcete zažiť dobrodružstvo na jedinečnej ceste Srí Lankou, Indiou, Thajskom či Laosom? Tak nasledujte Lucku a Jasona za lepšími zajtrajškami.

