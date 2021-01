Na koaličnú radu predložil prvý návrh, aby mohla NR SR rokovať a hlasovať online

Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) otvoril na rokovaní vedenia parlamentu tému elektronizácie a zavedenia možnosti rokovať a hlasovať v NR SR online.

Debatoval o tom so šéfom zákonodarného zboru Borisom Kollárom (Sme rodina), ako aj vedúcim kancelárie NR SR Danielom Guspanom.

Ako uviedol pre agentúru SITA poradca podpredsedu parlamentu Juraj Rizman, prvý draft, ako by sa dala upraviť legislatíva tak, aby NR SR mohla rokovať a hlasovať online, už predložil na rokovanie koaličnej rady.

Cena projektu

Rizman doplnil, že podľa ich informácií sa momentálne robí prieskum, ktorého cieľom je spresniť potreby parlamentu, vyjasniť bezpečnostné otázky, ako aj zistiť, koľko by takýto projekt celkovo stál.

Šeliga v utorok 26. januára vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že nastal čas ukončiť debaty o tom, či, ako a kedy zmeniť systém fungovania NR SR.

„Je čas posunúť rokovanie a hlasovanie NR SR do 21. storočia. Bezpečne a online dokáže rokovať a hlasovať Európsky parlament, Rada Európy, ale aj parlamenty viacerých členských štátov Európskej únie, preto verím, že to dokážeme aj my. A možno by nás to neposunulo len technicky,“ napísal po tom, ako sa zúčastnil na online Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Pracovná skupina

Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) na sociálnej sieti podotkol, že k rokovaniu online už vznikla pracovná skupina v parlamente.

„Idem tiež osobne príkladom. Využil som to, že výbory majú trochu voľnejšie pravidlá o hlasovaní a európsky výbor pod mojím vedením minulý týždeň už zasadol online. Ako historicky prvý výbor NR SR,“ vyzdvihol.