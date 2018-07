Na konci to už dobre „kúsalo“, povedal Sagan po 11. etape Tour de France 2018

LA ROSIÉRE 18. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 119. mieste v jedenástej etape Tour de France 2018. Na víťazného a po strede aj „žltého“ Gerainta Thomasa z tímu Sky stratil viac ako 26 minút.

Trojnásobný majster sveta Sagan však opäť navýšil svoj náskok v bodovacej súťaži, pretože podobne ako v utorkovej 10. etape bol najrýchlejší na šprintérskej prémii, kde získal 20 bodov. V súboji o zelený dres tak už má pred druhým Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom náskok 121 bodov.

„Bolo to dosť zlé, aj keď sa mi podarilo na začiatku získať nejaké body. Potom to už bolo veľmi náročné. Mali sme zo včera nastúpané, takže na konci to už dobre ´kúsalo´. Posledný kopec bol najdlhší, ale aj najľahší. Prvé dva boli najhoršie. Dúfam, že zajtra to bude lepšie.“ zhodnotil Sagan pre RTVS stredajšiu 11. etapu Tour de France 2018.

