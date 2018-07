Foto: Lietadlo Ryanair muselo núdzovo pristáť po poklese tlaku v kabíne, cestujúci skončili v nemocnici

BERLÍN 14. júla (WebNoviny.sk) – Lietadlo spoločnosti Ryanair v piatok v noci núdzovo pristálo na nemeckom letisku Frankfurt-Hahn po tom, čo v jeho kabíne klesol tlak. Stroj smeroval z írskeho Dublinu do chorvátskeho Zadaru a na jeho palube bolo 189 pasažierov.

Nemecká polícia informovala, že 33 cestujúcich sa sťažovalo na bolesti hlavy, uší a nevoľnosť, a preto ich hospitalizovali v neďalekej nemocnici. Všetkých odtiaľ prepustili v sobotu ráno. Pasažierov spomínaného lietadla do Chorvátska v sobotu odvezie náhradný stroj.

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest. #Ryanair #nightmare @Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF

12 hours ago we had an emergency landy from our flight FR7312, from Dublin to Zadar at the airport Frankfurt-Hahn. We lived very scaring moment. We are abandoned at the airport. No bus, no alternatives, no place to rest. We cannot flight! We need help. @Ryanair#Ryanair pic.twitter.com/wmlO4yNJ4v

— Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018