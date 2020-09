Na Liptove môžu vzniknúť desiatky pracovných miest, investor z Maďarska vidí potenciál v študentoch

V priebehu nasledujúceho roka by v priemyselnom areáli v časti Vyšné Fabriky v Liptovskom Hrádku malo pribudnúť 150 pracovných miest. Ako informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger, na Liptov by sa mala presťahovať malá maďarská fabrika, ktorá sa venuje najnovším technológiám v oblasti automobilového priemyslu.

„So zástupcom investora už dlhodobo pracujeme na tom, aby sa na jar budúceho roka mohlo stavať a do konca roka 2021 bola stavba ukončená. Ide najmä o záležitosti ohľadom územného a stavebného povolenia,“ vysvetlil Tréger.

Podľa primátora vidí maďarský investor v Liptovskom Hrádku veľký potenciál. „Ide najmä o tradíciu, lojálnosť pracovníkov a hlavne vysokú odbornosť a inovatívne schopnosti mladých absolventov tunajšej Strednej odbornej školy elektrotechnickej, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia v tomto segmente,“ uviedol Tréger.

Ako ďalej doplnil, samospráva sa bude snažiť dať do poriadku cestu do priemyselného parku, ktorá momentálne nie je v dobrom stave. „Dve tretiny cesty ešte nie sú vysporiadané. S podnikom Tesla rokujeme, ale ešte sme zatiaľ nedospeli k dohode. Vzhľadom na stav cesty by sme ju chceli získať za euro alebo bezplatným prevodom, aby sme mohli začať s jej opravou,“ dodal Tréger.