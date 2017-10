Liga majstrov prinesie aj súboj portugalských trénerov, Benfica na Estádio da Luz hostí ManUtd

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) – Na lisabonskom Estádio da Luz dôjde v stredajšom zápase Ligy majstrov ku konfrontácii dvoch portugalských trénerov – domáceho Ruia Vitóriu, ktorý vedie miestnu Benficu, a Josého Mourinha z lavičky anglického Manchestru United.

Benfica to má poriadne nahnuté

„Stretneme sa so súperom, ktorý je mimoriadne silný. Musíme byť v strehu, ale určite nebudeme pre jeden zápas meniť spôsob hry a našu filozofiu. Na Manchester United sa pripravíme najlepšie ako vieme. Budeme brať do úvahy fantastickú kvalitu protivníka, ale aj naše schopnosti,“ vyhlásil pre oficiálny magazín Ligy majstrov Rui Vitória, ktorý počas dvoch sezón na lavičke „lisabonských orlov“ doviedol Benficu do štvrťfinále aj osemfinále LM.

Zároveň ako prvý kouč s týmto mužstvom postúpil zo skupiny dvakrát po sebe. V ročníku 2017/2018 to však Benfica má poriadne nahnuté – doteraz nezískala ani bod a v najbližších dvoch stretnutiach nastúpi proti ManUtd, ktorý vyhral oba doterajšie zápasy.

Prvý súboj Mourinho vs. Vitória

Obaja kormidelníci na seba prvýkrát natrafili pred 14 rokmi v zápase Portugalského pohára. Bolo to v sezóne 2003/2004. Rui Vitória mal vtedy iba 33 rokov a viedol treťoligové mužstvo Vilafranquense, zatiaľ čo Mourinho sedel na lavičke FC Porto a na konci spomenutého ročníka zdvihol nad hlavu „ušatú trofej“ pre víťaza LM.

„Pamätám sa, že keď som začínal trénerskú kariéru, hrali sme na starom portskom štadióne. Bola to pre nás nevídaná skúsenosť. Môj tím vtedy podľa očakávania prehral (0:4), ale po stretnutí sme sa s mojím náprotivkom dlho rozprávali. Povzbudil ma a povedal, že verí tomu, že sa ako tréner raz presadím. Z neho sa stala veľká osobnosť, ktorá otvorila dvere do európskeho futbalu mnohým portugalským hráčom a hlavne trénerom. Nie je náhoda, že až šesť klubov v LM má dnes trénera z Portugalska. To, že je nás v tejto súťaži viac, je predovšetkým zásluha Josého Mourinha,“ doplnil 47-ročný Rui Vitória.