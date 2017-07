Na Mariánskej púti v Levoči sa zúčastnia aj nemeckí vojaci a kardinál Mauro Piacenza

POPRAD 1. júla (WebNoviny.sk) – Na Mariánskej hore v Levoči sa v sobotu začína hlavná levočská púť, tento rok si počas nej veriaci pripomenú tri historické jubileá, a to 770. rokov od vzniku tejto púte, 100. výročie fatimských udalostí a 70 rokov od zasvätenia Spišskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Kým sobotňajšiu otváraciu odpustovú svätú omšu bude v podvečer o 17:00 na Mariánskej hore celebrovať dekan a správca farnosti Levoča Mons. František Dlugoš, nedeľnú sv. omšu, ktorou púť vyvrcholí, bude sláviť taliansky kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár, ktorý je zároveň prezidentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need), u nás známej ako Kirche in Not.

Na mieste bude počas pútnického dvojdnia poskytovať zdravotnícku pomoc desať profesionálnych záchranárov a dvaja lekári, vypomáhať budú aj dobrovoľníci.

Účasť avizovali aj nemecké zbory

Program pre pútnikov bol na Mariánskej hore pripravený počas celého uplynulého týždňa. V rámci sobotňajšieho programu ponúkne o 9:00 fatimskú sobotu, ktorú bude viesť emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich, o 10:00 bude nasledovať sv. omša. Púť sa oficiálne začne o 17:00 spomínanou otváracou odpustovou sv. omšou.

„Mons. Dlugoš požehná v jej závere drevenú sošku levočskej Preblahoslavenej Panny Márie, ktorú k oltáru prinesú mládenec a dievča z Lipian,“ informoval moderátor púte Jozef Lapšanský. Účasť na nej podľa jeho slov avizovali aj zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a zborov.

O 19:00 je na programe sv. omša s Mons. Františkom Rábekom, ordinárom ozbrojených síl a zborov SR a o 21:00 sv. liturgia východného obradu s Mons. Milanom Lachom, pomocným biskupom Prešovskej archieparchie. Vo večerných hodinách vystúpi o 22:30 v rámci programu „Pôjdem k Tebe, Mária“ ľudová skupina Kysucký prameň.

Spomienka modlitbou na Jána Vojtaššáka

Ani tento rok nebude chýbať polnočná sv. omša za účasti mladých za prítomnosti všetkých novokňazov, ktorú bude celebrovať Dávid Sklarčík, kazateľom bude Filip Orlovský. Hodinu a pol po polnoci bude v nedeľu eucharistická poklona s procesiou, ráno o 3:30 pobožnosť Krížovej cesty.

O pol šiestej bude nasledovať ranná svätá omša a o 7:00 sv. liturgia východného obradu. O 8:30 je na programe modlitba sv. ruženca a zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, túto časť bude liturgicky viesť spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý prednesie takmer rovnakú modlitbu, ako spišský biskup Ján Vojtaššák v roku 1947 pri zasvätení diecézy.

Pápežský penitenciár odslúži slávnostnú omšu

Púť ukončí slávnostná odpustová svätá omša, celebrovať ju bude kardinál Mauro Piacenza. „Hlavný pápežský penitenciár je šéfom Apoštolskej penitenciárie Svätej stolice. Ide o vatikánske dikastérium, ktoré podlieha priamo pápežovi,“ vysvetlil pre SITA Jozef Šofranko z jezuitského rádu Spoločnosť Ježišova. Kardinál osobitne pozval pútnikov do Levoče.

Podľa Lapšanského nebýva zvykom, aby hlavný celebrant takto pozýval kresťanov na túto slovenskú púť. Ako tiež informoval, účasť na nedeľnej odpustovej slávnosti avizoval aj prezident Andrej Kiska. V rámci púte tiež môžu veriaci počas oboch dní využiť možnosť spovede, a to od soboty 8:00 až do skončenia púte.

Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, korene mariánskeho kultu tam siahajú až do 13. storočia. Prvá kaplnka tam bola postavená ešte v roku 1247. Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák.

Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II., ktorý sem zavítal 3. júla 1995. Za jeho prítomnosti vtedy išlo o najväčšiu púť, na levočskú horu zavítalo viac ako 650-tisíc pútnikov, vlani prišlo na horu počas víkendu dokopy 400-tisíc veriacich.