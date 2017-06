Na ME vo futbale do 21 rokov sa hrá o štyri miesta do semifinále, tento cieľ majú aj Slováci

KRAKOV 15. júna (WebNoviny.sk) – Premiérovo dvanásť krajín a po druhý raz v histórii aj účasť Slovenska, také sú základné dôležité fakty pred začiatkom majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov v Poľsku.

Šesť poľských miest hostí v dňoch 16.- 30. 6. kontinentálny šampionát, ktorého motto “Hviezdy dneška, superhviezdy zajtrajška” už dobre poznajú všetci jeho účastníci. Všetci by sa nimi chceli stať.

Boniek čaká od Poliakov srdečnosť aj víťazstvá

Šéf Poľského futbalového zväzu (PZPN), domáca legenda Zbigniew Boniek, rozdelil svoje očakávania do dvoch kategórií – organizátorskej a futbalovej.

“Ukážme Európe, že sme priateľskí, pohostinní a srdeční, že sme jednoducho Poliaci. Chceme predsa, aby sa u nás účastníci majstrovstiev cítili dobre, či nie?” položil rečnícku otázku Boniek na svojom twitterovom profile. Potom pridal aj očakávania od domáceho tímu, ktorý bude v piatok od 20.45 h v Lubline úvodným súperom Slovenska: “Chcem, aby sme predvádzali tímový futbal a v každom zápase bojovali o víťazstvo.”

Hostiteľskými mestami ME do 21 rokov sú Kielce, Lublin (A-skupina), Gdynia, Bydgoszcz (B-skupina), Tychy a Krakov (C-skupina). Po jednom semifinále budú hostiť Tychy a Krakov, finále odohrajú v Krakove na štadióne miestnej Cracovie.

ME futbalistov do 21 rokov – základné skupiny

16. – 30. júna 2017

A-skupina (Kielce, Lublin): Poľsko, Slovensko, Švédsko, Anglicko

B-skupina (Gdynia, Bydgoszcz): Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Macedónsko

C-skupina (Tychy, Krakov): Nemecko, Česko, Dánsko, Taliansko

V ostro sledovanej A-skupine si zahrajú Angličania, Švédi, Slováci a Poliaci, B-skupinu tvoria: Portugalčania, Srbi, Španieli a Macedónci a napokon v “céčku” to budú Nemci, Česi, Dáni a Taliani. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči.

Majster Európy bude známy v posledný júnový deň po finále v Krakove. Prvým kritériom pre určenie poradia mužstiev z druhých miest v skupinách je väčší počet získaných bodov, následne rozdiel v skóre, väčší počet strelených gólov, menej bodov v disciplinárnom “kartovom” rebríčku a napokon pozícia v príslušnom renkingu UEFA.

“Urobíme všetko pre to, aby sme potešili našich fanúšikov a verejnosť. Všetci si želáme postup zo skupiny, to je náš prvoradý cieľ. Verím, že budeme všetci ťahať za jeden povraz a predstavíme sa ako jeden silný tím,” burcoval ešte pred odchodom do Poľska kapitán mladých Slovákov Adam Zreľák.

Najúspešnejší Taliani, titul má 10 krajín

História ME do 21 rokov siaha do roku 1978, vtedy sa z prvého titulu tešili futbalisti bývalej Juhoslávie. Až do roku 1994 sa nehral záverečný turnaj. Na tom prvom vtedy vo Francúzsku triumfovali Taliani. Spočiatku mali záverečné turnaje ME iba štyroch účastníkov, od roku 1998 ich bolo osem a aktuálne sa ich počet rozrástol na dvanásť.

Obhajcami titulu z Česka 2015 sú Švédi, aj keď v pravom slova zmysle to neplatí. Práve v tejto vekovej kategórii totiž po dvoch rokoch dochádza k takmer 100-percentnej generačnej výmene. Taliani v rokoch 1992 – 1996 dovŕšili víťazný hetrik a s 5 titulmi sú najúspešnejšou krajinou histórie ME do 21 rokov.

Štyri tituly majú Španieli, po dva Angličania, Holanďania a reprezentanti bývalého Sovietskeho zväzu. Z jedného triumfu sa tešili Česi, Francúzi, Nemci, už spomenutí Švédi a hráči bývalej Juhoslávie.

Medzi hráčmi ocenenými ako najlepšími na šampionátoch boli také mená svetového futbalu ako Nemec Rudi Völler (1982), Francúz Laurent Blanc (1988), Portugalčan Luis Figo (1994), Talian Andrea Pirlo (2000) či Holanďan Klaas Jan Huntelaar (2006). Jedno zvučné meno pre budúcnosť možno vzíde aj zo šampionátu v Poľsku. Mohol by ním byť Portugalčan Renato Sanches, Španiel Marco Asensio, Nemec Mahmoud Dahoud či Čech Patrik Schick.

V skupine hlavných rozhodcov pre ME do 21 rokov v Poľsku sú na základe nominácie príslušnej komisie UEFA vedno so Slovákom Ivanom Kružliakom aj Harald Lechner (Rak.), Jesús Gil Manzano (Šp.), Benoit Bastien (Fr.), Tobias Stieler (Nem.), Gediminas Mažeika (Lit.), Serdar Gözübüyük (Hol.), Bobby Madden (Škót.) a Slavko Vinčič (Slovin.). Päticu slovenských rozhodcov spolu so spomenutým Kružliakom tvoria asistenti Tomáš Somoláni, Branislav Hancko a “náhradní” Peter Kráľovič a Filip Glova.

Program ME 2017 do 21 rokov

16.- 30. 6.

A-skupina:

piatok 16. júna: Švédsko – Anglicko (Kielce, 18.00), Poľsko – Slovensko (Lublin, 20.45)

pondelok 19. júna: Slovensko – Anglicko (Kielce, 18.00), Poľsko – Švédsko (Lublin, 20.45)

štvrtok 22. júna: Slovensko – Švédsko (Lublin, 20.45), Anglicko – Poľsko (Kielce, 20.45)

B-skupina:

sobota 17. júna: Portugalsko – Srbsko (Bydgoszcz, 18.00), Španielsko – Macedónsko (Gdynia, 20.45)

utorok 20. júna: Srbsko – Macedónsko (Bydgoszcz, 18.00), Portugalsko – Španielsko (Gdynia, 20.45)

piatok 23. júna: Srbsko – Španielsko (Bydgoszcz, 20.45), Macedónsko – Portugalsko (Gdynia, 20.45)

C-skupina:

nedeľa 18. júna: Nemecko – Česko (Tychy, 18.00), Dánsko – Taliansko (Krakov, 20.45)

streda 21. júna: Česko – Taliansko (Tychy, 18.00), Nemecko – Dánsko (Krakov, 20.45)

sobota 24. júna: Česko – Dánsko (Tychy, 20.45), Taliansko – Nemecko (Krakov, 20.45)

prvé semifinále:

utorok 27. júna: A1 proti B2/C2 alebo C1 (Tychy, 18.00)

druhé semifinále:

utorok 27. júna: B1 proti A2 alebo C1 (Krakov, 21.00)

finále:

piatok 30. júna: (Krakov, 20.45)