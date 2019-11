Na minimálnu penziu už nebude treba 30 rokov dôchodkového poistenia, avizuje Danko

Vláda by mala na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schváliť legislatívny návrh, ktorým sa zmení systém priznávania minimálnych dôchodkov. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda SNS Andrej Danko. Podľa neho ide o kompromisné riešenie, na ktorom sa dohodol s koaličnými partnermi. Týmto návrhom by sa mal následne v skrátenom legislatívnom konaní zaoberať parlament.

Podstatou návrhu má byť to, že pre vznik nároku na minimálnu penziu už nebude potrebné získať 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, ale poisťovňa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok uzná každý rok dôchodkového poistenia.Tento krok by mal zjednodušiť posudzovanie nároku na minimálny dôchodok a umožniť skoršie priznanie minimálnej penzie.

Nesporný politický úspech

Za kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia sa považujú všetky roky poistenia získané pred 1. januárom 1993, avšak po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. Ak sa zruší podmienka získania kvalifikovaného roku poistenia, nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne.

V súčasnosti poberá minimálnu penziu približne 50 tisíc penzistov. Ak by sa zachovala podmienka získania kvalifikovaných rokov, ich počet by od budúceho roka presiahol 200 tisíc. Ak sa táto podmienka zo zákona vypustí, poberateľov minimálnej penzie bude ešte viac. „Dokonca by ešte viac, okolo 280 tisíc ľudí malo nárok na minimálny dôchodok,“ povedal šéf národniarov.

Ako dodal, považuje za nesporný politický úspech, že SNS začala tlačiť na zvyšovanie dôchodkov. Podľa Danka by penzisti mali byť zvýhodnení aj pri zamestnaní tak, aby mali vyššiu čistú mzdu.

Pripomienky Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa už v pripomienkovom konaní k novele zákona o sociálnom poistení od SNS upozornila na to, že návrh novely zákona o sociálnom poistení od národniarov koncepčne nerieši najnižšie dôchodky, teda dôchodky tých, ktorí nie vlastnou vinou dosahovali nízke zárobky a nesplnili tak podmienky pre získanie tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Na splnenie nároku na minimálnu penziu totiž treba získať aspoň 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Ide o všetky roky poistenia získané pred 1. januárom 1993, avšak po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.

„Predmetný návrh zákona nie je v súlade s účelom zavedenia minimálneho dôchodku, teda aby poistenec, ktorý získal aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa nedostal do stavu hmotnej núdze,“ dodala poisťovňa.

Vážny žiadal viac času

Poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny, ktorý je súčasne šéfom Sociálnej poisťovne, na minulotýždňovom rokovaní parlamentného sociálneho výboru predložil pozmeňujúci návrh, aby mala poisťovňa čas na priznanie vyšších minimálnych penzií do konca októbra budúceho roka. „Novela zákona bola od začiatku postavená zle,“ povedal Vážny.

Sociálna poisťovňa podľa neho bude musieť „došetriť“ údaje o približne 160 tisíc penzistoch, ktorí majú mať nárok na vyšší minimálny dôchodok. Sociálny výbor však jeho pozmeňujúci návrh neschválil.

„Zákonodarca stavia Sociálnu poisťovňu do termínov, ktoré sú nesplniteľné,“ zdôraznil Vážny. Poisťovňa podľa neho potrebuje viac času na prehodnotenie výšky minimálnych penzií a na úpravu informačných systémov.

Dôchodky sa naviažu na priemernú mzdu

Od začiatku budúceho roka sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za SNS sa minimálne dôchodky namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia tak bude od roku 2020 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V budúcom roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia dosiahne 334,30 eura.

V tomto roku pritom minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia dosahuje 136 % zo sumy životného minima, teda 278,90 eura. Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Termín zavedenia bude skorší

Pôvodne sa mali minimálne penzie naviazať na priemernú mzdu až od 1. januára 2021. Poslankyňa NR SR za SNS Magdaléna Kuciaňová však uspela s pozmeňujúcim návrhom, aby sa nové nastavenie súm minimálnych dôchodkov zaviedlo už od 1. januára budúceho roka. Poukázala na sociálny aspekt novely zákona z hľadiska osôb, ktoré pracovali pred rokom 1989.

„Nie často mohli objektívne ovplyvniť svoju výšku odvodov,“ zdôraznila. Poslanec NR SR za Smer-SD Ľubomír Vážny, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, pritom ešte pred októbrovým hlasovaním neúspešne upozornil na to, že novelu zákona nie je možné technicky zrealizovať od začiatku budúceho roka. „Vecne a technicky to nie je možné, ledva to budeme vedieť zrealizovať od roku 2021,“ povedal.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura.