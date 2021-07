Na možný nesúlad predmetu referenda s ústavou upozorňovalo veľa odborníkov, pripomína advokát prezidentky

Popol na hlavu by si mali sypať tí, ktorí si museli byť vedomí rizika, že referendum o predčasných voľbách môže byť protiústavné. Myslí si to advokát a právny zástupca prezidentky pred Ústavným súdom SR (ÚS SR) Peter Kubina.

Reagoval tak na rozhodnutie Ústavného súdu SR, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR nie je v súlade s Ústavou SR.

Vyvolávali falošné nádeje

Kubina zdôraznil, že na možný nesúlad predmetu referenda s Ústavou SR upozorňovalo veľa odborníkov.

Podľa Kubinu organizovaním referenda vyvolávali v ľudoch falošné nádeje, aj keď existovala nemalá šanca, že bude protiústavné.

Advokát Kubina pripomenul, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nežiadala Ústavný súd SR, aby rozhodol tak, ako v stredu rozhodol.

„Prezidentka v súlade so zákonom upravujúcim konanie pred ústavným súdom označila tie otázky, v ktorých mala pochybnosti. Návrh znel, že ústavný súd nech to posúdi a nech povie buď, že to je v súlade s ústavou alebo nie je,“ pokračoval.

Prirovnanie k futbalu

Myslí, že tí, ktorí chceli referendum o predčasných voľbách, budú teraz útočiť na ÚS SR a prezidentku.

„Je to niečo podobné, ako keby sa hralo finále majstrovstiev sveta vo futbale a rozhodol by gól, ktorý padol rukou. Rozhodca to nevidel, ale niektorý z hráčov to videl, tak mu to povedal. Rozhodca si dal na základe toho prehrať videozáznam a zistil, že gól padol rukou a teda neplatí. Tak teraz, kto je za to vinný. Ten rozhodca, ktorý v podstate naplnil pravidlá? Ten hráč, ktorý upozornil na to, že sa nehralo podľa pravidiel? Alebo ten, kto dal gól rukou?,“ vysvetlil Kubina.