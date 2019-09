Na MS v atletike v Dauhe odcestovala hlavná časť výpravy, najvážnejším adeptom na medailu je Tóth

Osemstovkárka Gabriela Gajanová s kladivárkou Martinou Hrašnovou nabrali v pondelok podvečer smer Dauha. Spolu s nimi odcestovali do dejiska 17. majstrovstiev sveta v atletike aj šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš, zväzový prezident Peter Korčok, sekretár Vladimír Gubrický a sekretárka SAZ Anna Kirnová.

Cieľom sú dve umiestnenia v dvanástke

V katarskej metropole sa predstaví dovedna šesť slovenských reprezentantov, ktorí budú mať za cieľ dosiahnuť dve umiestnenia v elitnej dvanástke výsledkovej listiny.

„Šampionát sa uskutoční v netypickom termíne na nie celkom atletickom mieste. Atlétov, najmä chodcov a maratóncov, čakajú mimoriadne náročné podmienky – veľká horúčava a súťaže v nočných a skorých ranných hodinách. Verím však, že aj náš malý, ale skúsený tím, sa s nástrahami v Dauhe vyrovná a budeme úspešní,“ cituje web atletika.sk slová Petra Korčoka, ktorý si praje zisk cenného kovu.

„Samozrejme, skvelá by bola medaila. Matej Tóth, hoci už je na sklonku kariéry, je bývalý majster sveta a úradujúci olympijský víťaz, takže by o ňu mal zabojovať,“ uviedol bývalý chodec.

Na šampionát ide nižší počet atlétov

Predstavitelia SAZ dúfali, že na svetový šampionát pocestuje početnejšia výprava, ale napokon sa museli uspokojiť so šesticou športovcov.

„Nižší počet našich atlétov v Dauhe nejde na vrub poklesu kvality, ale predovšetkým sprísnenia nominačných kritérií zo strany IAAF. Ak by platili tie spred dvoch rokov, mali by sme jedenásť pretekárov. Ak by sme aplikovali limity z roku 2013, keď boli ešte áčka a béčka, výprava by bola dokonca až 17-členná. Ak získame dve umiestenia v prvej dvanástke, budem spokojný. Pred dvoma rokmi v Londýne sme nemali ani jedno. Existuje však aj šanca na medailu, najvážnejší adept je Maťo Tóth v chôdzi na 50 km, ktorá však bude extrémne náročná. Pôjde sa v noci, do cieľa prídu najlepší ráno okolo štvrť na štyri. Na štarte má byť podľa predpovede počasia až 32 stupňov Celzia, na konci pretekov len o stupeň menej a chodcov čaká aj vysoká, takmer 80-percentná vlhkosť vzduchu. Nik nevie, ako toto všetko ovplyvní pretekárov,“ vyjadril sa Pupiš.

Atléti pricestujú do Dauhy postupne

Slovenskí atléti pricestujú do dejiska šampionátu postupne. Zatiaľ čo Hrašnová s Gajanovou už zamieril do Dauhy, chodci Matej Tóth s Máriou Katerinkou Czakovou prídu do Kataru vo štvrtok z Cypru. Kladivár Marcel Lomnický priletí v sobotu a prekážkárka Stanislava Škvarková až budúci týždeň.

Najvyššie ambície majú chodci, ale o finále by radi zabojovali aj kladivári.

„Forma mi ide podľa plánu nahor, zdravotne som v poriadku a to je dôležité. Na tréningoch som hádzala nad 70 metrov a verím, že také výkony predvediem aj v Dauhe,“ povedala skúsená Hrašnová, ktorú čaká už šiesty svetový šampionát.